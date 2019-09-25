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Виторган поддержал: Галкин жестко постебался над мужем Собчак

25 сентября 2019, 19:35

Максим Галкин воспользовался новым приложением Gradient, которое делает похожим на знаменитость, и получил повод обстебать семейство Собчак.

Галкин
Максим Галкин Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин по программе Gradient стал Ксенией Собчак, и решил не упускать возможность постебаться над этим. Он опубликовал свое фото, и добавил такую подпись, что в комментариях отписались все российские звезды шоу бизнеса.

 Максим Галкин стал Собчак в Gradient, и попросил телефончик Богомолова в  Instagram.

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?", - написал он под фото.

Этот пост вызвал бурную реакцию, и привлек внимание и Ксении Собчак, которая от души поржала, и даже Максима Виторгана, который поддрежал стеб Галкина.

Похоже, что не смешно было только самому Константину Богомолову, и, возможно, Алле Пугачевой, которая совсем недавно заявляла, что ей нужен муж постарше.

Ранее в сети обратили внимание, что Сергей Лазарев все же затеял скандал со Светланой Лободой во время которого обложил ее матом.

Максим Виторган Ксения Собчак Максим Галкин Константин Богомолов новости шоу бизнеса
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