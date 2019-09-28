Вечерний Квартал 2019: Концерт в Одессе 2 часть без Зеленского

Вечерний Квартал 2019 / 1+1

Новый 6 выпуск 17 сезона Вечернего Квартала в 2019 году, где в первый раз не появится Владимир Зеленский, вышел на экраны 28 сентября. Это вторая часть одесского концерта.

28 сентября вышла вторая часть популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, и комики пошутили не только про Порошенко, но и про Зеленского, которому также нелегко приходится на должности президента.

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Поскольку съемки проходили в курортном городе, несколько миниатюр будут посвящены жителям Одессы и особенностям их общения

"В одесской семье последнее слово всегда за мужчиной. И это слово: "Конечно, дорогая"

Свой традиционный монолог представитель авторского цеха Валерий Жидков также начнет с откровенных мыслей об Одессе, а еще поведает, почему поэтесса Анна Ахматова вполне может быть "стихотворной клофелинщицей". На тему Одессы зрителей ждет еще один колоритным номер, где события будут разворачиваться в борделе, куда своего сыночка Йосю (Евгений Кошевой) приведет настоящая еврейская мама (Елена Кравец).

Будет обыграно популярное сейчас мобильное приложение Faceapp, "квартальщики" состарят себя и звезд шоу-бизнеса на пару десятков лет. Больше всего достанется Оле Поляковой и Насте Каменских. А вот самой скандальной в этом выпуске станет миниатюра, где на сцене появятся участницы шоу-балета Вечернего Квартала, и все – в "интересном" положении.

"Кто это сделал, пацаны? Кто у нас опылил все цветочки?", - будет допытываться у коллег Евгений Кошевой и, кстати, найдет виновника произошедшего.

Также именно в этом выпуске впервые в Вечернем Квартале покажут пародию на Первую леди Украины Елену Зеленскую. По сценарию она вместе с мужем придет на сьемки шоу и будет комментировать происходящее на сцене прямо из зрительного зала. Играть жену Зеленского и по совместительству свою подругу будет единственная актриса студии Елена Кравец.

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Вечерний квартал 2019 17 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео концерт в Одессе:

Напомним, новые выпуски Вечернего квартала выходят на 1+1 по субботам с 24 августа.