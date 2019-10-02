Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов

Анастасия Заворотнюк не даст интервью российским СМИ / facebook

Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной больнице Москвы, а вокруг нее разгорается настоящий скандал. После того, как Стас Христов признался, что он уже продал будущее интервью Заворотнюк одному из центральных каналов, поднялся большой шум, и мужчина забрал свои слова обратно.

Стас Христов решил забрать назад свои слова о том, что Анастасия Заворотнюк даст интервью, пишет РБК.

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Анастасия заворотнюк не выйдет к журналистам, и никаких интервью давать не будет, заявил Христов.

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - процитировало его издание.

Напомним, уже давно витают подозрения по поводу правомерности заявлений Стаса Христова - говорят, Анастасия Заворотнюк уволила Стаса в августе 2019 года, а он заявил о том, что у нее отек мозга и актрису готовят к операции 13 сентября.

По слухам, он и вовсе не в России.

"Стас сейчас в Германии, Анастасия в Ялте", - утверждают источники телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео и фото с Анастасией Заворотнюк в больнице.

Пошли слухи, что это дело рук продюсера Ласкового мая Андрея Разина, на что тот эмоционально отреагировал.

Напомним, СМИ предлагали 3 миллиона рублей за интервью об Анастасии Заворотнюк, и миллион за фото с ней в больнице.

О том, что опухоль у Анастасии Заворотнюк неоперабельна, врачи заявляли уже давно, но вопреки этому актрисе уже провели две операции.