"Волчицы - не овцы": к Олегу Виннику на концерт пожаловали радикалы

Олега Винника в Суммах ждали радикалы / instagram.com/olegg.vynnyk

Сознательно, или нет, Олег Винник попал в пропагандистский ролик российских звезд, которые поддерживают Путина. Певец публично пообщался со СМИ после этого, но не всех убедил в своей невинности.

На концерт Олега Винника в Суммах пришли представители правых гражданских организаций, которые попытались пообщаться с Винником, а потом сорвать его концерт, пишет UA: СУМИ.

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Демократична сокира и Правий Сектор устроили два протеста под Манежа СумГУ - первые с плакатами, а вторые с венками. Активисты пришли на акцию с плакатами "Крим - це Україна", "Вовчиці не вівці", "Тай-Тай. Патріотизму дай" и вениками. В полиции обьяснили, что митинг - запланированный, пришло, как и обещали - 10 человек, и все прошло без провокаций.

Протест на концерте Олега Винника / Сумпільне

"Он поддерживает идеи Русского мира, то, что он принимал участие во флешмобе с пропутинского артистами, то что он надевал футболку с надписью "Всем мир". Такую же футболку надевала Валерия, такую же футболку надевал Пригожин, который открыто поддерживал аннексию Крыма, открыто поддерживали оккупацию Донбасса", - сказала Екатерина Костюк, член партии "Демократический топор".

Зрители с концерта Винника массово проигнорировали скандал с его участием в российской пропаганде, и никак не комментировали скандал, а представительница Винника, которая обещала комментарий по теме видео, просто выключила телефон.

"Абонент не может принять ваш звонок", - Представительница Олега Винника - Елена Ткач пообещала нам прокомментировать эту ситуацию, но в то время, на которое мы договорились, телефон у нее отключен", - сказала местная журналистка Юлия Николаева.Читайте такжеОлега Винника внесли в базу Миротворца

Участники митинга попытались донести людям суть проблемы со скандальным клипом.

"Ассоциацию понимаете - Винник - это веник, который сдает Украину пошагово, поэтапно. Мы для того воевали и защищали страну, чтобы такие как Винник поддерживали Русский мир и на вопрос чей Крым отвечали м-м, вот таким макаром?", - сказал Вадим Чернявский, председатель союза АТО "Гранит".

А руководитель областного центра "Правый сектор" подчеркнул, что Олег Винник является не только артистом, но и позиционировал себя, как политик.

"Делать такие заявления, что я не знаю чей Крым и там не погиб никто, и что он фактически принадлежит России - это как минимум неуместно", - заявил Сергей Супрун.

На концерт Винника в Суммах пришли радикалы смотреть онлайн видео:

Тем не менее, во время концерта, кто-то сообщил о минировании здания, сообщает издание Данкор онлайн. Хотя полиция приехала с проверкой, организаторы концерта решили пренебречь правилами безопасности, и людей из зала даже не выводили.

Напомним, во время пресс-конференции из-за участия в скандальном ролике, Винник отказался признать Россию агрессором на территории Украины.

Когда у него спросили, почему не возникло подозрений об участии в проекте российской пропаганды, Винник признался, что не обратил внимание на пропаганду в проекте.

На встрече со СМИ, продюсер "отмыл" Олега Винника от работы с пропагандистами Кремля, но певец не смог вразумительно ответить на все вопросы журналистов.