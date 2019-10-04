У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт

Олег Винник успешно отыграл концерт а Сумах / Instagram

Несмотря на акцию радикалов перед концертов Олега Винника в Суммах и звонок о минировании здания, концерт прошел успешно и по плану, утверждают люди Винника.

Кроме того, Оле Винник успел провести встречу с детьми с нарушением слуха, пишет издание Факты.

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"Несмотря на звонки неизвестных о минировании здания, концерт артиста состоялся, начался без задержки и прошел с плановым перерывом на антракт. В перерыве спецслужбы оперативно проверили помещение Манежа, никаких неудобств не возникло", - говорится в сообщении.

Винник исполнил знаменитые хиты Нино, Счастье, Вовчиця, Плен, Як жити без тебе, и новые, но уже ставшие хитами композиции Ты в курсе, Роксолана, Пчела Майя. А также порадовал зрителей кое-какими новинками.

На фоне скандала, Винник решил исполнить песню Сльози на землі - о мире, которую он презентовал ко Дню Независимости 2019.

Концерт Олега Винника в Сумах смотреть онлайн отрывок:

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Напомним, Олег Винник попал в черный список Миротворца после того, как принял участив российском пропагандистком проекте Вмеммир вместе с российскими звездами-крымнашистами, который организовали украинофобы.

После скандала, Винник дал пресс-конференцию для СМИ, основным посылом которой было доказать, что он ничего не знал о пропагандистких намерениях россиян.

Однако, во время общения, Винник не смог назвать Россию агрессором, и не назвал, чей Крым.