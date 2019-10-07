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"Пусть он сдохнет": Киркоров постебался над ростом Путина в день рождения

7 октября 2019, 18:52

Филипп Киркоров хотел как лучше, а сделал как всегда - поздравление Путина у него вышло весьма сумбурным, и надавило на самую больную точку президента РФ.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров неудачно поздравил Путина  / YouTube

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, и многие звезды российского шоу бизнеса решили его поздравить. Но в Instagram - ведь верное ФСБ все рано донесет, что да как.

Особо выделился Филипп Киркоров, известный своим выдающимся ростом. Он опубликовал поздравительный ролик состоящих со своих встреч с Путиным, где президент ФР часто не достает даже до плеча Киркорова.

"С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, Г-н ПРЕЗИДЕНТ??", - подписал видео Киркоров, чем вызвал еще больше споров - люди в комментариях очень сильно заинтересовались, действительно ли "г-н" расшифровывается, как "господин". Вероятно, их интеллект позволил сразу обнаружить синонимическое сокращение на эту тему.

В комментариях Филиппа Люди просто изливают душу по поводу происходящего.

"Надеюсь, это его последний день рождения ", "Г-н как расшифровать правильно? Надеюсь господин???", "Меня одного напрягает что написано г-н, а не именно господин?", "Ой,смотрю что то не густо с комментами на поздравления Вовчика,и я так хотела сказать с днем рождения,покиньте пост главы государства,в отпуск пора.... и далеко и на долго!!!!!", "Филька дурак, в хорошем смысле смешной ты", "Пусть он сдохнет", "Господин??? Еще назвал бы его Господь... Тьфу. Преступник, уровня бог, чтоб ты сдох... Искренне, в твой #happybirthday ... чтоб ты сдох, Пид...р", "Долгих лет жизни... Нужно же до суда в Гааге дожить, а после хоть какую-то часть срока за многочисленные международные преступления отсидеть)",  - пишут в коментариях.

Ранее Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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