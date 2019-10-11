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Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019

11 октября 2019, 17:00

Седьмой выпуск 3 сезона Топ-модели по-украински выходит 11 октября. Участницам пришлось пережить совсем не веселое испытания, но их ждал очень приятный сюрприз.

Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински 3 сезон: 7 выпуск онлайн / Новый канал

Новый седьмой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 11 октября на Новом Канале. После выселения из общежития и переезда в шикарный новый дом, участницам устроили показ нижнего белья и не только.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Для манекенщиц 7 выпуск программы Нового канала Топ-модель по-украински начнется с поселения в долгожданный модельный дом. Шикарная вилла, просторные комнаты, собственные террасы, большие шкафы и кровати… Настоящий рай для каждой девушки! А особенно после месяца общежития. Но удастся ли моделям поделить между собой комнаты без кулаков? И какой сюрприз их ожидает в новом доме?

Первое провокационное задание от акул моделинга Аллы Костромичевой и Сергея Никитюка – показ нижнего белья, во время которого девушки должны создать собственный контент. Разбавить Instagram-ленту интересными историями, селфи или мотивационными постами. Словом, вдохнуть душу в свой аккаунт!

Костромичева и Никитюк научат моделей, как правильно пользоваться социальными сетями. Ведь с каждым днем девушки становятся все более популярными и узнаваемыми. А медийные люди больше всего не хотят запятнать свою репутацию и оттолкнуть потенциальных клиентов. Поэтому на этой неделе на моделей ждет экспресс-курс по медиаграмотности.

Во втором испытании Владимир Демчинский заставит участниц шоу Топ-модель по-украински 2019 окунуться в детство и вспомнить прекрасные и положительные моменты. Ведь их ждет фотосессия в мыльных пузырях! Каждая из моделей будет иметь три попытки сделать выигрышный кадр не только для портфолио, но и для ленты в соцсетях. Однако уже на бэкстейдже между девушками вспыхнут прежние обиды. Более того, Рапунцель расплачется прямо возле Демчинского, а Гоша  будет терпеть унижения Чечель.

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Топ-модель по-украински 7 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 11-10-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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