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"Не должна умирать": скандально известный телеведущий высказался о Заворотнюк

14 октября 2019, 10:37

Скандально известный и популярный в 1990-х Отар Кушанашвили высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Facebook

Известную комедийную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая страдает от тяжелейшей онкологической болезни, лучше всего оставить ее в полном покое.

С таким заявлением в российском телеэфире выступил скандально известный телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили.

"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии. Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимаем участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше", — заявил он.

Кушанашвили
Отар Кушанашвили / 24СМИ

Напомним, ранее известный российский исполнитель поп-шансона Стас Михайлов поддержал больную Заворотнюк. До этого медики сообщали о том, что актриса находится в состоянии сопора.

 

Отар Кушанашвили рак онкология Анастасия Заворотнюк
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