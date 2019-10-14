"Не должна умирать": скандально известный телеведущий высказался о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Известную комедийную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая страдает от тяжелейшей онкологической болезни, лучше всего оставить ее в полном покое.

С таким заявлением в российском телеэфире выступил скандально известный телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили.

"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии. Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимаем участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше", — заявил он.

Отар Кушанашвили / 24СМИ

Напомним, ранее известный российский исполнитель поп-шансона Стас Михайлов поддержал больную Заворотнюк. До этого медики сообщали о том, что актриса находится в состоянии сопора.