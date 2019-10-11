"Остались считанные дни": Анастасия Заворотнюк в состоянии сопора

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Поклонников Анастастасии Заворотнюк испугал новый диагноз, который приписывают актрисе.

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, пишет телеграм-канал Mash

"Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВрачи продали интервью Заворотнюк в первый день лечения в новой больнице

В издании утверждают, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода из предкоматозного состояния в кому.

"Если сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора правда, то жить человеку при таком положении вещей осталось считанные дни", - уточнили в телеграм-канале НеМалахов.

Утверждается, что состояние Анастасии будет постоянно поддерживаться всеми доступными средствами.

"Если говорить начистоту, будь на месте Заворотнюк условно обычный пациент без денег в сопоре, то это максимум три дня", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что под Москвой россияне усиленно ищут могилу Анастасии Заворотнюк, так как решили, что она умерла после перевода в другую больницу.

Справка. Глубокое угнетение сознания при сопоре чревато тем, что больной впадает в кому и из нее уже не выходит - просто не хватает ресурсов организма. Жизнедеятельность поддерживают искусственно.