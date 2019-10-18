Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 8 выпуск онлайн / Новый Канал

Новый восьмой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 18 октября на Новом Канале. После ухода ХТЗ и скандала с Марго и Тетей Мотей отношения между девушками уже не те, и с новыми испытаниями они справляются не с такой легкостью.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Первым испытанием для девушек стало стать на пуанты - Алла Костромичева в парной фотосессии заставит участниц перевоплотиться в черного и белого лебедя из популярного балета Лебединое озеро.

Помогать им в этом будет прима украинской оперы Кристина Шишпор.

Чтобы на съемке девушки комфортнее чувствовали себя в пачках и пуантах, до старта фотосессии Кристина Шишпор провела им балетный мастер-класс. На него пришла и Алла Костромичева.

"Почему именно Шишпор? Потому что если учиться, то у самых лучших. Почему я пришла тренироваться наравне с девушками? Не хочу, чтобы зритель думал, что мы заставляем их делать то, что вообще невозможно сделать. Поэтому стала за станок наравне с участницами", - сказала Костромичева.

И у девушек, и у Костромичевой это была первая попытка стать на пуанты. Но у Аллы, в отличие от некоторых участниц, она оказалась удачной - она краснела у станка, но только от стыда за своих подопечных.После тренировки от Кристины Шишпор девушек ждала главная часть испытания – фотосессия.

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Вторым испытанием стало превратиться в Бабатту в Космосе. Сергей Никитюк и Алла Костромичева приготовили для моделей фотосессию в стиле космотуризма. Нужно было разрисовать тело в другой цвет, нацепить странные костюмы, и лезть в холодную воду - ведь тема - космические пришельцы не планете без суши. Проблемы начались, когда Скинни не влезла в свой костюм, а девушки начали косячить из-за холодной воды.

Фотосессия с животными в этот раз прошла не очень удачно - одну из девушек уксил паук!!!

"Задание девушек – дефилировать с эмоцией восхищения природой и сделать крутую точку. На первый взгляд, все очень просто. Но на подиум участницам нужно выйти с напарниками – братьями нашими меньшими. Интересно, действительно ли девушки вдохновятся природой, и не помешают ли им их партнеры.", – говорит эксперт реалити Сергей Никитюк.

Девушки сами могли выбрать себе животное. Правда, наощупь. Так много на проекте не визжали никогда.

Бытует стереотип, что девушки из села не боятся насекомых. Так вот – это миф. Я ужасно боюсь не только насекомых, но и всех ползучих гадов, пауков. Я просто впала в ступор, когда поняла, с кем мне нужно выходить на подиум. Думала, что на бекстейдже потеряю сознание", - рыдает 16-летняя Лиза

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А вот Дарина Герасимчук к испытанию отнеслась очень спокойной. На прошлой неделе, на съемке календаря с Соней Плакидюк, она уже покорила кота Бегемота. И была уверена: ей навстречу пойдут все животные.

Дарина немного ошиблась – страху одной из участниц пришлось натерпеться прилично.

"На бекстейдже девушки много кричали, и один из пауков, который как раз был на теле участницы готовился к выходу, ее укусил. Врачи сказали, что если бы у девушки была аллергия на этот вид яда, все могло бы закончиться госпитализацией. Но, к счастью, проблему решили одним уколом", – рассказал Владимир Демчинский.

А после окончания испытания обоих пауков – основного актера и его дублера – забрали к себе сотрудники. Теперь они домашние питомцы двух режиссеров.

По результатам трое моделей спокойно выдохнут, ведь во время прошлых испытаний они получили иммунитет и стопроцентно остаются еще на одну неделю.

Две модели провалили почти все испытания, и оказались на грани вылета. Но Алла Костромичева не выгонит обоих, не дав еще одного шанса исправиться. а Девушек ждет фотосессия в нижнем белье, во время которой они должны своими телами вдохновенно рисовать картины. И впервые ведущая будет оценивать не только результат, а и весь процесс съемки!

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Топ-модель по-украински 8 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 18-10-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.