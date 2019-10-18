  1. Главная
  3. Stars

Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019

18 октября 2019, 18:55

Восьмой выпуск 3 сезона Топ-модели по-украински выходит 18 октября. Что было в Топ-модель по-украински - читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински 3 сезон: 8 выпуск онлайн / Новый Канал

Новый восьмой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 18 октября на Новом Канале. После ухода ХТЗ и скандала с Марго и Тетей Мотей отношения между девушками уже не те, и с новыми испытаниями они справляются не с такой легкостью.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019

Первым испытанием для девушек стало стать на пуанты - Алла Костромичева в парной фотосессии заставит участниц перевоплотиться в черного и белого лебедя из популярного балета Лебединое озеро.

Помогать им в этом будет прима украинской оперы Кристина Шишпор.

Чтобы на съемке девушки комфортнее чувствовали себя в пачках и пуантах, до старта фотосессии Кристина Шишпор провела им балетный мастер-класс. На него пришла и Алла Костромичева.

"Почему именно Шишпор? Потому что если учиться, то у самых лучших. Почему я пришла тренироваться наравне с девушками? Не хочу, чтобы зритель думал, что мы заставляем их делать то, что вообще невозможно сделать. Поэтому стала за станок наравне с участницами", - сказала Костромичева.

И у девушек, и у Костромичевой это была первая попытка стать на пуанты. Но у Аллы, в отличие от некоторых участниц, она оказалась удачной - она краснела у станка, но только от стыда за своих подопечных.После тренировки от Кристины Шишпор девушек ждала главная часть испытания – фотосессия.

Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019

Вторым испытанием стало превратиться в Бабатту в Космосе. Сергей Никитюк и Алла Костромичева приготовили для моделей фотосессию в стиле космотуризма. Нужно было разрисовать тело в другой цвет, нацепить странные костюмы, и лезть в холодную воду - ведь тема - космические пришельцы не планете без суши. Проблемы начались, когда Скинни не влезла в свой костюм, а девушки начали косячить из-за холодной воды.

Фотосессия с животными в этот раз прошла не очень удачно - одну из девушек уксил паук!!! 

"Задание девушек – дефилировать с эмоцией восхищения природой и сделать крутую точку. На первый взгляд, все очень просто. Но на подиум участницам нужно выйти с напарниками – братьями нашими меньшими. Интересно, действительно ли девушки вдохновятся природой, и не помешают ли им их партнеры.", – говорит эксперт реалити Сергей Никитюк.

Девушки сами могли выбрать себе животное. Правда, наощупь. Так много на проекте не визжали никогда.

Бытует стереотип, что девушки из села не боятся насекомых. Так вот – это миф. Я ужасно боюсь не только насекомых, но и всех ползучих гадов, пауков. Я просто впала в ступор, когда поняла, с кем мне нужно выходить на подиум. Думала, что на бекстейдже потеряю сознание", - рыдает 16-летняя Лиза

Читайте такжеТоп модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019

А вот Дарина Герасимчук к испытанию отнеслась очень спокойной. На прошлой неделе, на съемке календаря с Соней Плакидюк, она уже покорила кота Бегемота. И была уверена: ей навстречу пойдут все животные.

Дарина немного ошиблась – страху одной из участниц пришлось натерпеться прилично.

"На бекстейдже девушки много кричали, и один из пауков, который как раз был на теле участницы готовился к выходу, ее укусил. Врачи сказали, что если бы у девушки была аллергия на этот вид яда, все могло бы закончиться госпитализацией. Но, к счастью, проблему решили одним уколом", – рассказал Владимир Демчинский.

А после окончания испытания обоих пауков – основного актера и его дублера – забрали к себе сотрудники. Теперь они домашние питомцы двух режиссеров.

По результатам трое моделей спокойно выдохнут, ведь во время прошлых испытаний они получили иммунитет и стопроцентно остаются  еще на одну неделю.

Две модели провалили почти все испытания, и оказались на грани вылета. Но Алла Костромичева не выгонит обоих, не дав еще одного шанса исправиться. а Девушек ждет фотосессия в нижнем белье, во время которой они должны своими телами вдохновенно рисовать картины. И впервые ведущая будет оценивать не только результат, а и весь процесс съемки!

Читайте такжеТоп-модель по-украински 2019: все участницы 3 сезона

Топ-модель по-украински 8 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 18-10-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

мода топ-модель Алла Костромичева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:12
Украинского прокурора считают причастным к скандалу вокруг Трампа – СМИ
20:09
Гороскоп на завтра: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
19:39
В Украину вернется миссия МВФ: подробности
19:21
Клинтон озвучила имя фаворитки России на выборах в США
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019 Видео
18:47
"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу Видео
18:26
"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками
18:15
МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии
18:14
"Рука Москвы дрочить устала": в Сети смеются над новым видео с Кивой
18:04
Журналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства Видео
18:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг Видео
17:39
Бой Гвоздик - Бетербиев: дата боя, где смотреть, на кого ставят букмекеры
17:28
Лоукост SkyUp запустил дешевый рейс во Львов из Харькова
17:01
"Разрушить империю": бывший узник Кремля дал совет Зеленскому Видео
17:00
"Как всегда, не выполняете обещания": Разумков потроллил Гончаренко
16:13
Запеченная тыква и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
16:12
"В Россию насовсем?": Повалий отменила концерт в Киеве - реакция сетей Фото Видео
15:59
В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд Видео
15:51
Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы
15:46
Рада проголосовала за проект госбюджета-2020 в первом чтении
15:42
"Вопрос энергобезопасности": эксперт объяснил, почему для Луганской ТЭС нужна специальная цена на газ
15:18
"Набью морду": в Днепре произошел вопиющий инцидент с маршрутчиком
15:17
"За*бали, все выдумки": в России сомневаются в болезни Заворотнюк
14:52
Злоупотребления и недостоверная декларация: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому Видео
14:48
В РФ озвучили новые условия для контракта по транзиту газа Видео
14:30
Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив Фото Видео
14:21
Конец эпохи разврата: в Украине предложили создать "реестр секса"
14:11
В Киеве задержали "троещинского маньяка": все подробности
14:10
Дело Пашинского: Апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой Видео
14:08
Наталья Бочкарева поплатилась за наркотики в трусах
14:03
Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода
13:51
"Мажоры остались без денег": "слуги народа" поссорились с Гончаруком – СМИ Видео
13:45
Готовится к войне: в Генштабе ВСУ раскрыли жуткий план Кремля
13:29
"Просто свинство": у Гончарука решили избавиться от большинства госшахт Видео
13:18
Интимные фото голой Деми Ловато стали достоянием общественности Фото
13:09
Газпром решил поманить Украину низкой ценой на газ Видео
12:55
Подорожает отправка бандеролей и писем: Укрпочта повышает тарифы
12:38
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России
12:36
Разведение сил отложено: Украина строит новые позиции на Донбассе Видео
12:26
Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса Видео
12:13
В Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фото Фото
12:04
Россия выдвинула наглые требования по Донбассу
11:56
У Гончарука объяснили невозможность отсоединения от энергосистемы РФ
11:52
"Мощный энергетический посыл": Анастасия Заворотнюк лечится молитвой
11:35
"Прочтем курс лекций": в РФ ответили на инициативу Рады по возвращению Кубани
11:34
"По сути, братья": Сенцов сделал неожиданное заявление о россиянах
11:13
Белый дом давил на Украину – посол США Видео
10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять