"Можно поздравить": российская певица получила украинское гражданство

Юрина отказалась от гражданства РФ в пользу Украины / Фото: Instagram/yukoua

Солистка украинской группы Yuko Юлия Юрина сменила российский паспорт на украинский после длительного процесса оформления гражданства.

"Да, я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравить с этим. Получила вид на жительство. Этот вид я делала три года и без посторонней помощи мне нужно было еще очень и очень много времени. Помощи, которую мне предложил Сергей Притула", - созналась она в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Yuko была участником Нацотбора на Евровидения-2019 и на сцене была вынуждена ответить на вопрос ведущего мероприятия Сергея Притулы о гастролях в России. Певица призналась, что хочет получить украинский паспорт, и ведущий впоследствии посодействовал артистке в решении непростого вопроса.

В Украине Юрина работает с 2012 года, хотя родилась в российском городе Анапа. В 2016 году исполнительница приняла участие в конкурсе Голос страны и попала в команду Ивана Дорна, громко заявив о себе. Впоследствии музыкантом Стасом Королевым она организовала группу Yuko.

Напомним, на Нацотборе на Евровидение-2019 Юрина заявила, что ради участия в песенном конкурсе готова отказаться от российского паспорта.