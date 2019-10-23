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Танці з зірками: Maruv возвращается в 10 эфире

23 октября 2019, 18:09

Знаменитая певица Maruv снова появится в эфире шоу Танці з зірками. После перерыва между танцами, Maruv отдохнула, и готова снова встретится с судьями шоу.

Maruv
Maruv / Квартал 95

Певица Maruv появиться в 10 эфире шоу Танці з зірками, шоу, которое она покинула после 5 эфира.

Maruv станет ведущей балкона в новом выпуске, который посвящается Хэллоуину.

Maruv которая танцевала с JAY, и которую зрители хотели вернуть ее в проект, станет опорой и поддержкой участников.

Латексная дева будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей.

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Кроме того, раз Maruv снова вернулась на шоу, не значит ли это, что она может устроить очередное выступление после того, как все пары оттанцуют свои номера?

Пока что официально организаторы танцев не подтверждают и не опровергают этой возможности, поэтому зрителей однозначно ждет сюрприз в этот день.

Танці з зірками 2019 5 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 22-09-2019: Maruv и Jay:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.

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