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"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети

26 октября 2019, 07:15

Анастасия Заворотнюк болеет раком, и родственники скрывают ее от общественности. Спустя неделю молчания, в сети появились фото Заворотнюк из онкобольницы.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк болеет раком 4 степени, и родные, по слухам, лечат ее в больнице в Москве. Однако, уже более месяца Анастасию Заворотнюк никто не видел уже более месяца.

Фото Анастасии Заворотнюк в отделении онкологии появились в сети. Снимки с Заворотнюк опубликовали в Instagram страницы поддержки Анастасии.

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"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо", - говорится в сообщении.

По слова родственников Анастасии Заворотнюк сейчас Анастасии приходят сообщения о поддержке от множества бывших детей, которых актриса ранее поддержала в болезни.

"Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!", - пишут Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

В комментариях Заворотнюк также написали сотни комментариев с поддержкой, а некоторые еще спрашивали, куда пропала Анастасия.

"Пусть все будет хорошо, пусть Настя вылечиться. Мы всегда рядом, чтобы ни случилось", "Что с Настей на самом деле?", "Скорейшего выздоровления", "Выздоравливайте Настя! Мы любим Вас!", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно о конфликте между Анастасияей Заворотнюк и ее дочкой Анной.

До этого в сети сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга, а потом была введена в искусственную кому и переведена на медикаментозное лечение. Журналистам Заворотнюк перестали показывать, а близкие перекрыли потом новостей о состоянии Заворотнюк.

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