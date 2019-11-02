"Папа тоже участвует?": дочь Добкина объявила алко-инициативу

Алла Добкина / Instagram

Дочь Михаила Добкина Алла объявила, что начала движение за жизнь без алкоголя - она предлагает провести вместе с ней 2 месяца без алкоголя.

Алла Добкина решила установить платные штрафы для участников своей инициативы, который пойдут на нужды детям, которыми занимается Добкина.

"Уже завтра начинаем АнтиАлко марафон 01.11-31.12. Условия очень просты: ваше желание и сила воли. Денег я никаких не беру, у кого есть желание, можно на счёт фонда скинуть деньги. Единственное, что я хочу попросить...если вы решили все же выпить (причины бывают...и сдавать анализы раз в неделю я не могу вас заставить, здесь уже будет ваша честность и ответственность) вы должны сообщить нам в группу)) и внести штраф 5000 гривен на счет фонда (поможете детям) больше участником нашей группы вы не будете. С меня ежедневная поддержка вас с 9-21.00)) на выходных до 23.00. Раз в неделю сборы на разные Активити, хорошее настроение и полное очищение организма от алкоголя и остатков его распада в вашем организме и мозге", - обещает девушка.

К своему посту она решила добавить фото в брейк-фри и кожанном мини-платье, которое удачно подчеркивает фигуру.

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

Но, не все приняли ее идею серьезно, много кто начал шутить в комментариях, а кто-то вспомнил ее родственников, у которых также проблемы с зависимостью.

"Начните лучше антикоррупционный марафон со своим отцом", "давайте, чтобы я без оскорблений с вами вела диалог)", "Алла а с наркотиками как ?", " как удобно , так и делай", "действую", "Папа твой тоже участвует ?)", "Ооооо, так сегодня можно пить", - пишут в комментариях.

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