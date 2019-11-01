"П@@@@ц какой-то": Фото Кристины Асмус оказалось на надгробии

Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус после фильма Тексты спокойно перенесла критику за съемки порно-сцены, хотя она замужем. А вот изображение ее на похоронном памятнике полностью вывело актрису из равновесия.

Кристина Асмус написала в своем Instragram, что уже наняла адвоката, который будет карать затейников, использующих ее фото не по назначении.

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"Я не знаю в курсе вы этого ужаса или нет..Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019" в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне. Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются. Этим делом занимается мой адвокат Анатолий Кучерена, в сторис вы можете посмотреть его официальное заявление и подробности этой вопиющей истории.Уважаемые СМИ, я прошу вас не тревожить моих родных, все вопросы через адвоката", - пишет Кристина Асмус.

Адвокат признался, что пока что настроен решать проблему в досудебном порядке, но если виновники не согласятся на условия - дело пойдет в суд.

"В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд", - сказал Кучерена изданию Интерфакс.

Он объяснил, что размещение фото Кристины Асмус на похоронном портрете - нарушение законов РФ о незаконном использовании фото человека без его разрешения.

Так что судится будут не только за моральный ущерб, но и об авторских правах. Однако пока что компании предоставлена возможность извиниться и назвать сумму компенсации морального ущерба.

Скандальное фото Асмус / Телеграм

Знакомые и друзья в комментариях к посту начали утешать Кристину.

"Да ладно, это к деньгам, во-первых ( раз уж и Кучерена).", "Крис, это просто п@@@@ц какой-то !!!!Надеюсь,они понесут наказание за свой чудовищный поступок!!!!!", "Люди уже совсем чокнулись ", "это уже не люди!!!", "Это пипец!", "Вь*бать максимальный иск", "Долго жить будешь, не переживай)))", "А одной конторе я видел надгробья с фото Анны Самохиной и типа с форсажа что разбился.жесть", "Ваш фильм делает мозг", "Наказать по полной, что бы неповадно было...", "Значит долго будете жить, Кристина! Не переживайте!))", - пишут ей в комментариях.

Напомним, в 75-м павильоне проходит выставка Некрополь — гробы, похоронные камни и прочие весёлые экспонаты. Ровненько перед Хэллоуином посетители заметили на одном из надгробий фотографию актрисы Кристины Асмус, живой и здоровой. Новость облетела Сеть, а организаторы начали путаться в показаниях.

Сначала сказали, что это совпадение, на фотографии совсем другой человек. Но когда им под нос сунули точно такую же фотку Кристины, версия поменялась: якобы это недобросовестный журналист дал им эту фотографию, чтобы проверить работу гравировального станка. Экспонат спешно убрали.