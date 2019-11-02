"Копия Аллы Борисовны": Орбакайте поразила сеть схожестью со звездной мамой

Кристина Орбакайте удивила сеть схожестью с мамой / instagram.com/orbakaite_k/

Известная российская певица Кристина Орбакайте вызвала бурю обсуждения в сети последними фото.

Певица поделилась на своей странице в Instagram снимками образа на Хэллоуин – она позирует в ярко-розовом парике с макияжем в тон. Наряд она выбрала необычный: платье с топом-сеткой и фиолетовые крылья.

В комментариях фанаты поразились потрясающей схожести Кристины с мамой Аллой Пугачевой – мол, с возрастом становится все сложнее определить, где мать, а где дочь.

"И голос очень стал похож на голос мамы", "Так на маму здесь похожа", "На втором фото так на маму похожи", "Состарилась лет на 20, не Мальвина вовсе", "Самая лучшая версия АБ", "Копия мамы!", "Алкина дочка! Копия. Неужели так бывает?", - писали юзеры.

Кристина Орбакайте с семьей / instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала образ к Хэллоуину / instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте - копия матери / instagram.com/orbakaite_k

Ранее Кристина Орбакайте шокировала фанатов сменой имиджа.