"Неожиданно!": Кристина Орбакайте шокировала фанатов сменой имиджа

Кристина Орбакайте спела перед модным показом Юдашкина / instagram.com/orbakaite_k/

Известная российская певица Кристина Орбакайте выступила на концерте перед модным показом именитого дизайнера Валентина Юдашкина.

Наряд и новый образ для Орбакайте подобрал Юдашкин - Кристина появилась в мини-платье, подчеркнувшим стройные ножки, и с новой стрижкой - каре, разбавленной розовыми локонами.

Фото нового образа певица поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники расхвалили необычный имидж певицы, отметив, что ей идет такая стрижка.

"Неожиданно! Но это в стиле Кристины, всегда меняться, удивлять, при этом всегда сохранять свою индивидуальность. Образ получился классный!", "Очень понравился этот образ!", "Кристина красавица! На маму здесь очень похожа!", "Каре это прям ваше", "Как же вам идет розовый цвет волос", - отреагировали подписчики.

Ранее Кристина Орбакайте поразила схожестью с Пугачевой.