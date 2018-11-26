"Алла Борисовна один в один": Кристина Орбакайте поразила схожестью с Пугачевой

26 ноября 2018, 04:06

Певица показала селфи после шоу.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте поразила схожестью с Пугачевой / instagram.com/orbakaite_k/

Известная российская певица  Кристина Орбакайте поразила поклонников схожестью с мамой Аллой Пугачевой.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась селфи с самолета, на котором она запечатлена с ярким макияжем и укладкой.

Подписчики отметили, что с возрастом Орбакайте все больше становится похожей на маму.

"На маму похожа", "Чем старше, тем все больше внешне похожа на маму", "Кри, Вы не меняетесь. Так держать!", "Теперь Алла Борисовна один в один... красивая очень", - писали юзеры.

Как ранее сообщалось, 47-летняя Кристина Орбакайте переедет на постоянное место жительства в США.

Ранее Пугачева и Орбакайте сделали селфи без макияжа.

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Кристина Орбакайте
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