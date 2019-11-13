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"Раз такая демократия": жена Медведчука собралась в президенты

13 ноября 2019, 10:20

Оксана Марченко сообщила о свое желании принять участие в будущей президентской гонке.

Оксана Марченко
Оксана Марченко / instagram.com/oksana.marchenko.official

Жена главы политсовета партии Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко заявила о намерении пойти в политику. Так, она планирует принять участие в следующих выборах президента Украины.

"До сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты!" - написала Марченко в Facebook.

По словам телеведущей, ее на этот шаг толкнула информация о якобы слежке СБУ, которую обнародовало интернет-издание Страна.ua.

"Это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии", - отметила жена Медведчука.

Напомним, что глава партии Оппозиционная платформа — За жизнь, бизнесмен Виктор Медведчук познакомился со своим будущим кумом, президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов, когда занимал должность главы Верховной Рады.

выборы телеведущая Оксана Марченко Виктор Медведчук
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