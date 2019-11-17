Танці з зірками 2019: 13 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полуфинал полностью

Танці з зірками 2019: 13 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 13 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом одинадцатом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Ведущими традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на Балкон выйдет Регина Тодоренко. А на балкон выйдет Станислав Боклан.

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Приглашенная звезда Оля Полякова порадует зрителей своим номером после выступления пар. Сам же полуфинал будут открывать певицы и участницы Женского Квартала Вера Кекелия и Марта Адамчук.

В этом выпуске пары будут танцевать с судьями, и для полуфинала они готовили аж 3 танца.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будут танцевать зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес Get right вместе с эмоциональным судьей проекта — Франсиско Гомесом.

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Самая драматичная пара Танців Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета Щелкунчик - Dance Of The Sugar Plum Fairy. Вместе с парой на паркете станцует черный лебедь, прима-балерина Екатерина Кухар, которая в одиннадцатом эфире приняла вызов от Ксении.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут танго, которое для пары поставит судья проекта. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и выполнят вальс. Напомним, что в эфире Возвращение героев Виктория под конец своего выступления села на колени Григорию Николаевичу.

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Танці з зірками 2019 13 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 17-11-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.