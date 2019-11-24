"Еще один долб*еб": в аэропорту Минска сцепились Игорь Крутой и Николай Басков

Игорь Крутой и Николай Басков / скринщот

Российский композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков устроили потасовку аэропорту Минска. Отмечается, что драка была шуточной и никто не пострадал.

Инцидент произошел, когда артисты должно были отправиться на премию Русского радио. Соответствующее видео опубликовал в своем Instagram-аккаунте известный российские исполнитель Сергей Лазарев.

Предположительно причиной стычки между Басковым и Крутым могла стать порча имущества российского композитора.

"Я тебе новый подарю, я тебе новый подарю! Уйди отсюда, еще один долб*еб", - кричал Басков.

При этом Лазарев подписал ролик: "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске".

При этом Крутой опубликовал в Instagram еще один ролик, на котором запечатлена предыстория происходящего аэропорту Минска.

Стоит отметить, что на видео также присутствует Ани Лорак, Филипп Киркоров и другие артисты.

Напомним, что ранее Максим Галкин опубликовал домашнее видео с Аллой Пугачевой.