  1. Главная
  3. Stars

Сосед Винника из клипа ВсемМир едет с концертом в "ДНР"

5 октября 2019, 10:16

Еще один участник российской пропаганды против Украины Авраам Руссо, собрался с гастролями в контролируемую Россией "ДНР".

Авраам Руссо
Авраам Руссо выступает в "ДНР" / Instagram

Завсегдатай Миротворца Авраам Руссо, настоящее имя которого Ипджян Абрахам Жаданович, не только бесстыже снимается в пропагандистских роликах Кремля, но еще и Успешно нарушает законы, регулярно гастролируя в Горячих точках, где Путин ведет войну.

После съемок в заказном проекте ВсемМир, Авраам Руссо отправляется нести "русский мир" на Донбасс, в Донецк перед марионетками Кремля.

Обитатели "ДНР" поспешили дать знать об этом на главном сайте "ДНР".

Читайте такжеОлег Винник снялся в издевательском клипе друзей Путина

"6 октября в 16:30 в Донецке пройдет праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. В Центре славянской культуры выступят российские артисты Авраам Руссо и Юлия Плаксина", – сказано в заявлении.

В Миротворец Руссо попал еще в 2017 году после концерта в том же "ДНР".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Пособник пророссийских террористических организаций. Участник концерта в центре славянской культуры, приуроченного к российскому празднику Дня народного единства, г. Донецк, 04.11.2017", - говорится в описании его страницы на Миротворце.

Напомним, кроме Олега Винника в пропагандистком клипе снялись Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Олег Винник (Украина), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда, и другие.

Половина из них гастролировава в Крыму или на Донбассе и поддерживает кровавый режим Путина.

Напомним, во время пресс-конференции из-за участия в скандальном ролике, Винник отказался признать Россию агрессором на территории Украины.

Когда у него спросили, почему не возникло подозрений об участии в проекте российской пропаганды, Винник признался, что не обратил внимание на пропаганду в проекте.

На встрече со СМИ, продюсер "отмыл" Олега Винника от работы с пропагандистами Кремля, но певец не смог вразумительно ответить на все вопросы журналистов.

ДНР Россия Олег Винник Авраам Руссо новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Сосед Винника из клипа ВсемМир едет с концертом в "ДНР"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:26
Зеленский идёт по граблям Порошенко
11:09
Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на сегодня обещает головокружительный день
10:56
В кубанке и с триколором в авто: в Днепре поймали любителя "русского мира" Фото
10:39
Украину накроют сильные заморозки: каким областям готовиться Видео
10:27
Не "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войск
10:16
Сосед Винника из клипа ВсемМир едет с концертом в "ДНР" Видео
10:10
Трамп против Байдена: какие козыри задействуют, и что будет с Украиной мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019 Фото Видео
09:53
Италия усложнила жизнь искателям убежища из Украины
09:15
"Подавись, с*ка!": Порошенко отшутился анекдотом после неудобного вопроса Гордона Видео
08:45
В Киеве на Лукьяновке устроили взрыв: в полиции рассказали о "подрывнике" Видео
08:42
Зеленскому пора понять, что он не тот, кто способен обмануть Путина мнение
08:30
"Херой русского мира": всплыла правда о "беспределе" Прилепина на Донбассе
07:57
Замена Вятровичу: стало известно, кому прочат кресло главы УИНП
07:25
Названы условия разведения войск на Донбассе Видео
07:16
Шэг – самая удачная женская стрижка 2019, которая не требует укладки – 40 фото Фото Видео
06:52
Что Украина должна сделать, чтобы выбраться из минского тупика мнение
06:33
Новое подорожание доллара: эксперт назвал ключевой фактор Видео
06:14
Катастрофический период в октябре 2019: астролог назвал даты
05:38
Магнитная буря 6 октября: как спасти давление и голову Видео
04:15
Астролог назвал лузеров октября 2019: какие неудачи "на носу"
03:44
"На оргию похоже": Maruv с голыми ягодицами произвела фурор Фото Видео
03:05
"Влупить в морду Соловьеву": Пинчук дал совет украинским экспертам на росТВ Видео
02:31
Как жить по лунному календарю 5 октября: деньги, стрижки и здоровье
02:24
Глава ВСУ "приревновала" Зеленского к Тому Крузу
01:48
Эксперт рассказала, как правильно сочетать продукты
01:01
Порнозвезда покрасовалась ухоженным телом на откровенных фото Фото
00:20
5 октября 2019 – праздник учителей и ходьбы: что нельзя делать Видео
04 октября, пятница
23:37
"Напьюсь, когда животное арестуют": Портнов пригрозил Пашинскому конфискацией имущества Видео
23:15
Карамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фото Фото
22:56
Импичмент президенту США: Трамп захотел голосования без документов о связях с Украиной
22:27
Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов
22:12
Вернуть воду в Крым: в России сделали неожиданное заявление Видео
21:45
Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия
21:32
Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми" - Волкер Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:21
Модный маникюр Хэллоуин 2019 – стильные идеи дизайна из Instagram - 33 фото Фото Видео
21:07
Петросян вернулся к Степаненко: фото момента встречи
20:54
"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал Фото Видео
20:23
В кубанке и на евробляхах: СБУ задержала таксиста-любителя "русского мира" Фото
19:58
Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем Видео
19:54
"Настроил рот на работу": "обычный глист" Ляшко внезапно "выполз на арену"
19:48
Звезда Дом-2 разгромила салон красоты из-за маникюра Видео
19:26
Гончарук назвал сроки проведения "электронной" переписи украинцев
19:16
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
19:15
Великі Вуйки 2019: сюжет, актеры и эксклюзивный саундрек от ТНМК Видео
19:05
"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу Видео
19:03
Депутаты из Слуги народа в Раде интересовались секретами вечной молодости
18:58
"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов
18:56
Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять