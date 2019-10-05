Сосед Винника из клипа ВсемМир едет с концертом в "ДНР"

Авраам Руссо выступает в "ДНР" / Instagram

Завсегдатай Миротворца Авраам Руссо, настоящее имя которого Ипджян Абрахам Жаданович, не только бесстыже снимается в пропагандистских роликах Кремля, но еще и Успешно нарушает законы, регулярно гастролируя в Горячих точках, где Путин ведет войну.

После съемок в заказном проекте ВсемМир, Авраам Руссо отправляется нести "русский мир" на Донбасс, в Донецк перед марионетками Кремля.

Обитатели "ДНР" поспешили дать знать об этом на главном сайте "ДНР".

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"6 октября в 16:30 в Донецке пройдет праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. В Центре славянской культуры выступят российские артисты Авраам Руссо и Юлия Плаксина", – сказано в заявлении.

В Миротворец Руссо попал еще в 2017 году после концерта в том же "ДНР".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Пособник пророссийских террористических организаций. Участник концерта в центре славянской культуры, приуроченного к российскому празднику Дня народного единства, г. Донецк, 04.11.2017", - говорится в описании его страницы на Миротворце.

Напомним, кроме Олега Винника в пропагандистком клипе снялись Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Олег Винник (Украина), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда, и другие.

Половина из них гастролировава в Крыму или на Донбассе и поддерживает кровавый режим Путина.

Напомним, во время пресс-конференции из-за участия в скандальном ролике, Винник отказался признать Россию агрессором на территории Украины.

Когда у него спросили, почему не возникло подозрений об участии в проекте российской пропаганды, Винник признался, что не обратил внимание на пропаганду в проекте.

На встрече со СМИ, продюсер "отмыл" Олега Винника от работы с пропагандистами Кремля, но певец не смог вразумительно ответить на все вопросы журналистов.