Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой

Людмила Гурченко умерла на 76 году жизни / eg.ru

Вечная борьба с лишним весом и неразумный выбор диеты могут стать смертельными. Неправильными диетами часто грешат звезды шоубизнеса, что в итоге приводит к серьезным проблемам со здоровьем и последующей смерти. В частности, жертвами похудения стали Наталья Гундарева, Юлия Началова и Людмила Гурченко. Такое мнение высказала диетолог Мария Мухина.

Наталья Гундарева умерла 15 мая 2005 года. Народной артистки России не стало в возрасте 57 лет.

"Близкие Натальи Гундаревой рассказывали, что она покупала таблетки для похудения. В итоге актриса довела себя до тромбоза и инсульта, что привело к смерти", - рассказала диетолог nation-news.ru.

Наталья Гундарева умерла в возрасте 57 лет / Фото 24smi.org

Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов. Мухина, в свою очередь, отметила, что Юлия Началова также резко снижала вес на разных интернет-диетах и "заработала" себе подагру, сахарный диабет.

По словам диетолога, при распаде жиров у человека образуются токсины, которые вредны для нервных клеток, почек и печени. Поэтому в процессе похудения бравада не нужна – все нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий.

Юлия Началова умерла в 38 лет/ https://www.instagram.com/julianachalova/

Легенда советского и российского кино, актриса Людмила Гурченко умерла в конце марта 2011 года. Актрисе шёл 76-й год. Гурченко сломала шейку бедра и уже не смогла встать. Диетолог объясняе это отсутствием кальция в организме.

"Она всю жизнь сидела на диете. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала. Правильное питание могло продлить ее жизнь. Бесконтрольно худеть очень вредно", - резюмировала Мухина.

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