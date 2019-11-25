  1. Главная
  3. Stars

Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой

25 ноября 2019, 12:01

Наталья Гундарева, Юлия Началова и Людмила Гурченко стали жертвами похудения, считает диетолог.

Людмила Гурченко
Людмила Гурченко умерла на 76 году жизни / eg.ru

Вечная борьба с лишним весом и неразумный выбор диеты могут стать смертельными. Неправильными диетами часто грешат звезды шоубизнеса, что в итоге приводит к серьезным проблемам со здоровьем и последующей смерти. В частности,  жертвами похудения стали Наталья Гундарева, Юлия Началова и Людмила Гурченко.  Такое мнение высказала диетолог Мария Мухина.

Наталья Гундарева умерла 15 мая 2005 года. Народной артистки России не стало в возрасте 57 лет.

"Близкие Натальи Гундаревой рассказывали, что она покупала таблетки для похудения. В итоге актриса довела себя до тромбоза и инсульта, что привело к смерти", - рассказала диетолог nation-news.ru.

Наталья Гундарева
Наталья Гундарева умерла в возрасте 57 лет / Фото 24smi.org

Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов. Мухина, в свою очередь, отметила, что Юлия Началова также резко снижала вес на разных интернет-диетах и "заработала" себе подагру, сахарный диабет.

По словам диетолога, при распаде жиров у человека образуются токсины, которые вредны для нервных клеток, почек и печени. Поэтому в процессе похудения бравада не нужна – все нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий.

Юлия Началова
Юлия Началова умерла в 38 лет/ https://www.instagram.com/julianachalova/

Легенда советского и российского кино, актриса Людмила Гурченко умерла в конце марта 2011 года. Актрисе шёл 76-й год. Гурченко сломала шейку бедра и уже не смогла встать. Диетолог объясняе это отсутствием кальция в организме.

"Она всю жизнь сидела на диете. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала. Правильное питание могло продлить ее жизнь. Бесконтрольно худеть очень вредно", - резюмировала Мухина.

Читайте такжеНазвана причина смерти дочери Людмилы ГурченкоНапомним, певицу Юлию Началову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Могила Началовой была покрыта большим количеством цветов, на них поставили мягкие игрушки.

здоровье диета похудение Людмила Гурченко Юлия Началова новости шоу бизнеса Наталья Гундарева
Сейчас вы просматриваете новость «Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:24
Повыбивало окна в домах: в Харькове подорвали авто с бизнесменом
12:22
"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии Видео
12:20
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"
12:10
Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели
12:04
Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах
12:01
Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой
11:40
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
11:37
Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу Видео
11:36
"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата Видео
11:25
Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м
11:17
В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега Видео
11:03
Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
10:56
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
10:54
Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП Фото Видео
10:37
Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина
10:30
В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно
10:27
Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню Видео
10:25
Авария Кулебы: все, что нужно знать мнение
10:12
Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано мнение
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн Видео
09:54
Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами Видео
09:52
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
09:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: дата выхода и промо Видео
09:27
"Так сурово еще никто не троллил": Сеть взорвало курьезное фото Путина и Медведева
09:17
Импичмент Трампа: партнер Джулиани отдал конгрессменам записи об Украине
09:02
"Только граница Украины и Китая нам поможет": Климкин заявил о планах Кремля расширить аннексию
08:53
Гороскоп на 25 ноября 2019: кому светят признания, а кого могут кинуть
08:42
Как Украине подготовиться к мировому кризису мнение
08:33
Тука объяснил, что мешает Западу уничтожить Россию Видео
08:06
Глава Минкульта рассказал о функциях омбудсмена по вопросам информации
07:33
Украинский "Штирлиц" рассказал о планах Кремля захватить еще две области Украины Видео
07:03
Боевики на Донбассе устроили подлый обстрел: выгорели 6 жилых домов Видео
06:58
Зеленского ведут на убой мнение
06:32
Политолог озвучил сценарии возвращения Крыма и Донбасса Украине
06:01
Венец безбрачия – чушь собачья: ведьма Сибири раскрыла правду
05:45
Блеск успеха: астролог рассказала, кого ждет рог изобилия в ноябре
05:22
Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото Фото
04:43
"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналист
04:06
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
03:28
Дешевле 24 гривен: эксперт назвал условие для падения курса доллара
02:50
Названы 12 популярных продуктов, которые реально лечат болезни
02:02
"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков Нафтогаза
01:13
По 6 гривен с каждого украинца: впервые за 20 лет ученым купят ледокол
00:31
25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана
00:17
Ксения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019 Фото Видео
24 ноября, воскресенье
23:57
"Дети хотят перемен": Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания Видео
23:45
Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале Видео
23:24
"Как во времена Яныка": пост Геращенко возмутил Сеть "отмазкой" спровоцировавшего ДТП Кулебы Видео
22:55
Украинцев "погрызут" морозы: синоптик назвала самые холодные регионы
22:24
Украинских водителей ждет революционное новшество: что меняется
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять