Стало известно, возле кого похоронили Началову: опубликованы фото

Юлию Началову похоронили возле Игоря Малашенко / strana.ua

В Москве на Троекуровском кладбище певицу Юлию Началову похоронили возле мужа журналистки Божены Рынской — политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Похороны Началовой закончились около 15:00, на них обсуждали причины смерти певицы сообщает Страна.

Также издание показало фотографии могилы Началовой.

Могила Началовой была покрыта большим количеством цветов, на них поставили мягкие игрушки.

Напомним, Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Позже пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила результаты вскрытия: артистка умерла от заражения крови.

Похороны Началовой прошли в Москве 21 марта. Попрощаться с певицей пришли ряд коллег, в частности, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Влад Топалов, Лариса Долина и Катя Лель.

Российский публицист Александр Невзоров предложил положить тело Началовой в Мавзолее на Красной площади вместо мумии первого советского вождя Владимира Ленина.

Справка. 11 марта Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы. После этого стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появилась информация, что в ночь на 16 марта певице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

В 2018 году певицу внесли в чистилище Миротворца, ее обвинили в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения на захваченную часть Донбасса, в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями и в участии в пропагандистских мероприятиях РФ.