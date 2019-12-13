Make It Rain Champagne: Верка Сердючка выпустила песню спустя 4 года молчания

Верка Сердючка записала новый хит / УНИАН

Верка Сердючка представила новую песню Make It Rain Champagne, и заставила всю сеть подпевать.

Андрей Данилко представил студийную запись песни Make It Rain Champagne, которую впервые спел 12 ноября на концерте в Киеве.

Тогда Верка Сердючка сказала, что это еще не премьера, а только репетиция - премьера состоялась 13 декабря.

Песня называется "Make It Rain Champagne". В переводе на русский – "Сделай дождь из шампанского".

Verka Serduchka - Make It Rain Champagne новая песня Андрея Данилко онлайн:

В этот же день новую песню выпустила Kazka - Колишні.