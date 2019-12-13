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Александра Зарицкая вспомнила всех своих бывших

13 декабря 2019, 12:13

Солистка Kazka Александра Зарицкая спела свежую песню Колишні из альбома Nirvana

Kazka
Kazka / YouTube

Kazka готовит к выходу новый альбом Nirvana, и представила новейшую песню Колишні, снова на излюбленную Александрой Зарницкой тематику.

"Люди из прошлого не оставляют нас, сколько ни стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окон, потому что начнется тот же сюжет об оскорблениях и предательствах. Ищи человека, рядом с которой снова будет биться сердце", - говорят члены группы.

Kazka Колишні слушать онлайн на Youtube новую песню:

Kazka Колишні - Текст песни

Мої колишні —

Стоять за вікном.

Зайвий дотик —

Гострий дротик.

Розіграли, як по нотах.

Та й коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Разом сильні,

Очі сині,

Світлі, юні та красиві.

Тож коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном —

П’яні вишні за вікном

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Ой вишенька-черешенька, чом рано не родиш?

Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?

Ранее Александра Зарницкая раскрыла имя своего парня.

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