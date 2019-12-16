  1. Главная
  3. Stars

Yuna 2020: полный список номинантов

16 декабря 2019, 21:22

Состоялось торжественное объявление списка номинантов премии Yuna 2020, среди которых скоро выберут победителей конкурса. Кто попал в номнацию - читай на Главреде.

Yuna 2020
Yuna 2020: номинанты / yuna.ua

Вечером 16 декабря торжественно выбрали номинантов во всех категориях конкурса Yuna 2020. Кто в каких номинация на Yuna 2020 - читай в нашем материале.

"Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины. На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории "Лучшая песня к фильму" и "Другой формат". Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А "Другой формат" мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания", – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA.

Читайте такжеГолос Країни 10 сезон: дата выхода и новые тренеры

18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце "Украина".

Лучший исполнитель:

  • Alekseev
  • Max Barskih
  • Melovin
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • Maruv
  • NK

Лучшая поп-группа:

  • Dilemma
  • Kadnay
  • Kazka
  • Mozgi 
  • Yuko
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Антитела
  • Бez Обмежень
  • Бумбокс 

Лучшая песня:

  • Дим – Время и Стекло
  • Жива – The Hardkiss
  • Зорі запалали – Бez Обмежень
  • Обіцяю – NK
  • Охрана, отмєна – Jerry Heil

Лучшая песня на другом языке:

  • Elefante – Nk
  • Love It Ритм – Monatik
  • Siren Song – Maruv
  • Дш – Бумбокс 
  • Неземная – Max Barskih

Лучшая песня для фильма:

  • Lego – Антитела (фильм "Я, ты, он, она")
  • Колискова – Бez Обмежень (фильм "Заборонений")
  • Перевал – Океан Ельзи (фильм "Захар Беркут")
  • Пливе човен – DakhaBrakha (фильм "Вулкан")
  • Холодно – Христина Соловий (фильм "Крути 1918")

Лучший дуэт:

  • Без тебе – TAYANNA И LAUD
  • Безодня – Бумбокс и Тина Кароль 
  • Голос води – The Maneken, Onuka, Dakhabrakha, Katya Chilly
  • Кохаю – Jamala та Jah Khalib
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

  • Elefante – NK
  • Hello – Антитела
  • Love It Ритм – Monatik
  • Дш – Бумбокс 
  • Жива – The Hardkiss
  • Коханці – The Hardkiss

Лучший альбом:

  • 7 – Max Barskih
  • Hello – Антитела
  • Love It Ритм – Monatik
  • Мільярди – Бez Обмежень
  • Пушка – alyona alyona

Открытие года:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • Khayat
  • Youra
  • Коррупция

Другой формат:

  • Dakh Daughters
  • Motanka
  • Sinoptik
  • Вагоновожатые
  • Луна

Лучший электронный хит:

  • Digitalization – Mozgi
  • Siren Song – Maruv
  • Zenit – Onuka
  • Хащі – Onuka
  • Шаленій – Dilemma

Лучший эстрадный хит:

  • Вуса – бренд – Павло Зибров
  • Де ти є – Дорош
  • Любовница – Оля Полякова
  • Наталя-Наталі – Олег Винник
  • Роксолана – Олег Винник
  • Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

  • 999 – Mozgi 
  • Praktika – Youra
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash
  • Проліски – MamaRika
  • Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу:

  • Max Barskih – 7
  • Monatik – Love It Ритм 
  • Антитела – Hello
  • Время И Стекло – Vislovo
  • Оля Полякова  – Королева ночи. На бисс

Ранее назвали имя судьи Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины.

YUNA премія YUNA новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Yuna 2020: полный список номинантов». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:30
Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019
21:22
Yuna 2020: полный список номинантов
21:16
"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП
21:14
В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие
21:14
Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову
20:55
"Бумажка" - беда": в ГМС рассказали о революционном решении
20:46
Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева
20:38
У Вакарчука придумали собственный план деоккупации Донбасса
20:06
День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке Видео
20:00
Легализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы
20:00
"Этого делать нельзя": генерал предупредил Зеленского о новом Приднестровье
19:54
Министр культуры пояснил увольнение Марины Порошенко из культурного фонда
19:41
"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком
19:34
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление
19:21
Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке Видео
19:17
Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ
19:15
"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю
18:38
Избиение депутата от Слуги народа в Суммах инсценировала СБУ
18:35
Путин и Меркель "за спиной" Киева обсудили транзит газа: все подробности
18:32
Алан Бадоев снял эротический клип Палала для Kazka Видео
18:24
Шахтер узнал соперника в плей-офф Лиги Европы - известный тренер прокомментировал результат жеребьевки
18:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
18:07
"Гребанный треш": следователь по делу об убийстве Шеремета внезапно ушел в отпуск
18:01
Во Франции рассказали, поедет ли Макрон в Москву на День Победы
17:59
В Киеве найден мертвым пропавший подросток: возможная причина смерти
17:58
Голая победительница Холостяка засветила сочные формы
17:46
"Величайший грех": глава Кипрской церкви жестко распек патриарха Кирилла
17:44
Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператора.
17:30
Витаминные салаты: рецепты доступных зимних салатов
17:26
"Ультрас – шл*хи": украинец из испанской команды поддержал Зозулю
17:08
Відморожений: Dzidzio раскрыл секрет съемок нового сериала Видео
17:02
"Попытки уклониться": в "ДНР" взбесились из-за инициативы Зеленского
16:43
Звездные войны 9: в последней части возродят Палпатина
16:37
"Закона нет": Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера"
16:32
"Ехай нах*й": Экс-нардеп рассказал о грядущей отставке Милованова и Малюськи
16:10
В Харькове Lanos убил двух пешеходов
16:02
"Идиотический маразм": Брухунова загнобила российское издание Видео
16:00
"Боевики "Л/ДНР" защищают от Зеленского": нардеп от партии Медведчука пофантазировал на ТВ Видео
15:48
"Ментовской беспредел": полиция пришла в квартиру Мухарского из-за наркотиков
15:40
В Киеве "вжарят" морозы: синоптик напугал прогнозом на Рождество
15:32
В Red Hot Chili Peppers вернулся легендарный гитарист Джон Фрушанте
15:30
Прозрачный гонщик стал главным героем клипа Поляковой Видео
15:25
"Вышвырнут в Модор": сбежавший Бабченко заныл из-за депортации из Израиля
15:12
Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту
14:47
Никаких иностранцев и налоги: как изменили законопроект о рынке земли
14:45
В Слуге народа объяснили подоплеку закона Зеленского о децентрализации Украины
14:10
В НАТО рассказали, как и где активно шныряют российские подлодки
14:05
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП, есть жертва Фото
14:00
"Программа иммиграции": в ГМС объяснили суть двойного гражданства в Украине
13:58
"Провели ночь в больнице": украинская певица попала в жуткую аварию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять