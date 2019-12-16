Yuna 2020: полный список номинантов

Yuna 2020: номинанты / yuna.ua

Вечером 16 декабря торжественно выбрали номинантов во всех категориях конкурса Yuna 2020. Кто в каких номинация на Yuna 2020 - читай в нашем материале.

"Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины. На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории "Лучшая песня к фильму" и "Другой формат". Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А "Другой формат" мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания", – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA.

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18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце "Украина".

Лучший исполнитель:

Alekseev

Max Barskih

Melovin

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

Maruv

NK

Лучшая поп-группа:

Dilemma

Kadnay

Kazka

Mozgi

Yuko

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O. Torvald

Pianoбой

Антитела

Бez Обмежень

Бумбокс

Лучшая песня:

Дим – Время и Стекло

Жива – The Hardkiss

Зорі запалали – Бez Обмежень

Обіцяю – NK

Охрана, отмєна – Jerry Heil

Лучшая песня на другом языке:

Elefante – Nk

Love It Ритм – Monatik

Siren Song – Maruv

Дш – Бумбокс

Неземная – Max Barskih

Лучшая песня для фильма:

Lego – Антитела (фильм "Я, ты, он, она")

Колискова – Бez Обмежень (фильм "Заборонений")

Перевал – Океан Ельзи (фильм "Захар Беркут")

Пливе човен – DakhaBrakha (фильм "Вулкан")

Холодно – Христина Соловий (фильм "Крути 1918")

Лучший дуэт:

Без тебе – TAYANNA И LAUD

Безодня – Бумбокс и Тина Кароль

Голос води – The Maneken, Onuka, Dakhabrakha, Katya Chilly

Кохаю – Jamala та Jah Khalib

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

Elefante – NK

Hello – Антитела

Love It Ритм – Monatik

Дш – Бумбокс

Жива – The Hardkiss

Коханці – The Hardkiss

Лучший альбом:

7 – Max Barskih

Hello – Антитела

Love It Ритм – Monatik

Мільярди – Бez Обмежень

Пушка – alyona alyona

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

Khayat

Youra

Коррупция

Другой формат:

Dakh Daughters

Motanka

Sinoptik

Вагоновожатые

Луна

Лучший электронный хит:

Digitalization – Mozgi

Siren Song – Maruv

Zenit – Onuka

Хащі – Onuka

Шаленій – Dilemma

Лучший эстрадный хит:

Вуса – бренд – Павло Зибров

Де ти є – Дорош

Любовница – Оля Полякова

Наталя-Наталі – Олег Винник

Роксолана – Олег Винник

Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

999 – Mozgi

Praktika – Youra

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Проліски – MamaRika

Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу:

Max Barskih – 7

Monatik – Love It Ритм

Антитела – Hello

Время И Стекло – Vislovo

Оля Полякова – Королева ночи. На бисс

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