Yuna 2020: полный список номинантов

Состоялось торжественное объявление списка номинантов премии Yuna 2020, среди которых скоро выберут победителей конкурса. Кто попал в номнацию - читай на Главреде.
Вечером 16 декабря торжественно выбрали номинантов во всех категориях конкурса Yuna 2020. Кто в каких номинация на Yuna 2020 - читай в нашем материале.
"Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины. На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории "Лучшая песня к фильму" и "Другой формат". Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А "Другой формат" мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания", – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA.
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18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.
Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце "Украина".
Лучший исполнитель:
- Alekseev
- Max Barskih
- Melovin
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- Maruv
- NK
Лучшая поп-группа:
- Dilemma
- Kadnay
- Kazka
- Mozgi
- Yuko
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- O. Torvald
- Pianoбой
- Антитела
- Бez Обмежень
- Бумбокс
Лучшая песня:
- Дим – Время и Стекло
- Жива – The Hardkiss
- Зорі запалали – Бez Обмежень
- Обіцяю – NK
- Охрана, отмєна – Jerry Heil
Лучшая песня на другом языке:
- Elefante – Nk
- Love It Ритм – Monatik
- Siren Song – Maruv
- Дш – Бумбокс
- Неземная – Max Barskih
Лучшая песня для фильма:
- Lego – Антитела (фильм "Я, ты, он, она")
- Колискова – Бez Обмежень (фильм "Заборонений")
- Перевал – Океан Ельзи (фильм "Захар Беркут")
- Пливе човен – DakhaBrakha (фильм "Вулкан")
- Холодно – Христина Соловий (фильм "Крути 1918")
Лучший дуэт:
- Без тебе – TAYANNA И LAUD
- Безодня – Бумбокс и Тина Кароль
- Голос води – The Maneken, Onuka, Dakhabrakha, Katya Chilly
- Кохаю – Jamala та Jah Khalib
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Лучший видеоклип:
- Elefante – NK
- Hello – Антитела
- Love It Ритм – Monatik
- Дш – Бумбокс
- Жива – The Hardkiss
- Коханці – The Hardkiss
Лучший альбом:
- 7 – Max Barskih
- Hello – Антитела
- Love It Ритм – Monatik
- Мільярди – Бez Обмежень
- Пушка – alyona alyona
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- Khayat
- Youra
- Коррупция
Другой формат:
- Dakh Daughters
- Motanka
- Sinoptik
- Вагоновожатые
- Луна
Лучший электронный хит:
- Digitalization – Mozgi
- Siren Song – Maruv
- Zenit – Onuka
- Хащі – Onuka
- Шаленій – Dilemma
Лучший эстрадный хит:
- Вуса – бренд – Павло Зибров
- Де ти є – Дорош
- Любовница – Оля Полякова
- Наталя-Наталі – Олег Винник
- Роксолана – Олег Винник
- Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин
Лучший хип-хоп хит:
- 999 – Mozgi
- Praktika – Youra
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
- Проліски – MamaRika
- Пушка – alyona alyona
Лучшее концертное шоу:
- Max Barskih – 7
- Monatik – Love It Ритм
- Антитела – Hello
- Время И Стекло – Vislovo
- Оля Полякова – Королева ночи. На бисс
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