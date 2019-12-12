Нацотбор на Евровидение 2020: назвали имя первого судьи

Организаторы Нацотбора начали раскрывать главную интригу года - кто будет судить и отбирать участников на Евровидение 2020.
Организаторы Нацотбора на Евровидение снова уговорили прийти на кастинги знаменитого украинского продюсера, исполнителя, комика и шоумена Андрея Данилко.
Об этом появилась информация на официальном сайте.
"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?", - сказал Андрей Данилко.
К слову, перед началом прямых эфиров на Х-Факторе, где он также тренер, когда его определили тренером Коллективов, Андрей Михайлович чуть не ушел с проэкта - так трудно эму было выбрать самых достойных.
Организаторы Нацотбора также объявили имена ведущих.
Как обычно, музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук.
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Ранее назвали даты проведения кастинга и Нацотбора на Евровидение 2020.
Евровидениеи 2020 пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.
В Украине в 2020 году кастингами занимается СТБ, а организацией и финансированием поездки в Нидерланды - UA: Общественное вещание