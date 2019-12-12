Нацотбор на Евровидение 2020: назвали имя первого судьи

Евровидение 2020: Национальный отбор / СТБ

Организаторы Нацотбора на Евровидение снова уговорили прийти на кастинги знаменитого украинского продюсера, исполнителя, комика и шоумена Андрея Данилко.

Об этом появилась информация на официальном сайте.

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?", - сказал Андрей Данилко.

К слову, перед началом прямых эфиров на Х-Факторе, где он также тренер, когда его определили тренером Коллективов, Андрей Михайлович чуть не ушел с проэкта - так трудно эму было выбрать самых достойных.

Организаторы Нацотбора также объявили имена ведущих.

Как обычно, музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Ранее назвали даты проведения кастинга и Нацотбора на Евровидение 2020.

Евровидениеи 2020 пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

В Украине в 2020 году кастингами занимается СТБ, а организацией и финансированием поездки в Нидерланды - UA: Общественное вещание