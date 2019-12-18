Imagine Dragons перестают существовать

Imagine Dragons / Instagram

Группа Imagine Dragons перестает существовать в составе, о котором мы знаем. Солист и фронтмен Дэн Рейнольдс решил уделить время семье, и оставляет коллектив.

Дэн Рейнольдс рассказал об уходе из Imagine Dragons в интервью CNN.

"Мы пытаемся взять отпуск прямо сейчас, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями. И я имею в виду, что мы были на гастролях десять лет подряд. Поэтому все мы просто хотели заново открыть, что значит быть, папой, другом или сыном",- говорит Рейнольдс.

Он объяснил, что на решение повлияло то, что, у него дома новорожденный ребенок, а у гитариста тоже относительно маленький ребенок, и они хотят побыть папами.

"Когда появится зуд, я уверен, что мы скоро вернемся на эту дорожку снова", - добавил Рейнольдс.

Дэн Рейнольдс / Instagram

Он говорит, что он нашел радость в обязанностях отца, забирая своих детей в Диснейленд и рассказывая о том, чтобы стать рок-звездой в день карьеры его самого старшего ребенка в школе.

По словам Рейнольдса, пока что они разошлись на полгода минимум, а дальше будут решать - начать работу раньше,или еще повременить с музыкой.