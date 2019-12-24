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"Пузырьки щекотали яички": Галкин рассказал о своей гомосексуальности

24 декабря 2019, 21:46

Максим Галкин в большом интервью рассказал самые интригующие вещи о своей ориентации, и гомосексуальности.

Максим Галкин
Максим Галкин рассказал о гомосексуальности / Instagram

Максим Галкин в интервью Ирине Шихман в программе А поговорить? ответил на многие вопросы, в том числе о своей ориентации.

Максим Галкин признался, что его подозревают в гомосексуальности с университета. Там был такой парень, который его постоянно называл геем, как подозревает Галкин, чтобы "подняться" за счет Галкина.

"Все время хотелось ему сказать: "Не баси, шалун", - сказал Галкин.

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Вторая история - когда в 1997 году он проехался в купе с открытым геем. Тогда Галкина начали снова подозревать в гомосексуальности.

Третяя история - когда Задорнов, Галкин и Дроботенко принимали баню, и сидели в джакузи .

"Мы сидели, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим, и ничего там не было", - говорит Галкин, вспоминая приколы Задорнова.

Максим Галкин признался, что в жизни его мало волнуют слухи о гомосексуальности.

Галкин сказал, что в России не настало время, когда геи в шоу бизнесе смогут открыто признать свою ориентацию.

А поговорить Максим Галкин смотреть онлайн интервью 24-12-2019:

Ранее Хайп устроила другая российская звезда - блогерша Марьяна Ро призналась в беременности, и начала публиковать материалы о своей беременности, собрав при этом сотни тысяч просмотров.

Максим Галкин ЛГБТ новости шоу бизнеса
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