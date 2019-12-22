Марьяна Ро беременна: все подробности и фото

Марьяна Ро / Instagram

20-летняя Марьяна Ро опубликовала в своем Instagram фото, на котором демонстрирует объемный живот, как во время беременности, и заставила сеть заволноваться.

Марьяна Ро опубликовала фотов воздушном платье, на котором показала круглый живот, очень похожий на беременный.

Девушка вообще никак не стала подписывать фото, и просто оставила смайлик, выключив при этом комментарии.

Всего за час фото в Instagram набрало больше 271 тысяч лайков. К тому же, Марьяна Ро одновременно опубликовала фото в сторис.

Пока что Марьяна Ро не объясняет свою "беременность", но в сети уже пошли слухи.

"Марьяна Ро беременна. Судя по животу, рожать совсем скоро", - пишет тегеграм-канал НеМалахов.

"Марьяна Ро беременна", - пишет PeopleTalk.

"Марьяна Ро беременяшка", - пишет Jobajur.

Не исключается, что это шутка, потому что всего 8 недель назад Марьяна выкладывала в Instagram фото с плоским животиком и в бикини. Но с другой стороны, последние пару недель она снималась в объемных нарядах, которые прятали живот.

Марьяна Ро - самая популярная девушка-блогер в России с большой аудиторией. Она не только снимает видео, но пишет песни и поет. В 2017 году получили в России награду за работу блогером.

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