Нацотбор Евровидение 2020 Украина: Тина Кароль возвращается на Евровидение

Тина Кароль стала жюри нацотбора Евровидения 2020/ Instagram

Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. Тина Каоль присоединяется к Андрею Данилко в составе жюри нацотбора на Евровидение 2020.

"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой", - говорит Тина Кароль.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Она уже много лет занимается музыкальной карьерой, Тина Кароль выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. Он многог лет подряд отмечалась наградами за благотворительность.

"Однозначно мы поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы, и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня", - напомнила Тина Кароль.

Как известно, у Тина Кароль 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых, M1 MUSIC AWARDS, YUNA, Телетриумф.

Ранее стало известно, что первым судьей нацотбора станет Андрей Данилко.

Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: Перший.

Евровидение 2020 пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

В Украине в 2020 году кастингами занимается СТБ, а организацией и финансированием поездки в Нидерланды - UA: Общественное вещание