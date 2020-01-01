Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 2019: смотреть онлайн 1+1

Вечір прем'єр з Катериною Осадчею 2019 / 1+1

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 2019 на 1+1 снимался к Новогодним праздникам 2019-2020гг.

Катя Осадчая традиционно устраивает шикарные концерты, на которые приглашает известных украинских звезд. Новый концерт Вечір прем'єр з Катериною Осадчою записали еще в ноябре 2019.

На новогодние праздники Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 2019 покажут на 1+1, а также видео концерта появилось онлайн.

Смотрите выступления Тины Кароль, Павла Зиброва, Олега Винника, Dzidzio, Оли Поляковой, NK, Потапа и других украинских исполнителей онлайн.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 2019 смотреть онлайн полный выпуск:

Также, на Новогодние праздники онлайн можно будет посмотреть концерт Рождественская с Тиной Кароль.