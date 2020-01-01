Голос Країни 10: Настя Каменских стала судьей шоу в 2020 году

Голос Країни 10 сезон: Настя Каменских стала тренером/ 1+1

Голос Країни 2020 сделал сюрприз фанатам на Новый год - 1 января стало известно, что Настя Каменских станет еще одним тренером 10 сезона Голос Країни.

Артистка, которая своим голосом покорила не только Украины, но и Латинскую Америку, и стала первой украинской певицей, чьи треки звучат на радио США, Канады и Мексики, будет сидеть в двойном кресле вместе со своим мужем – шоуменом и продюсером Потапом.

Пара будет вместе бороться за победу в ожесточенной битве юбилейного десятого сезона шоу.

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Настя Каменских уже имеет немалый опыт тренировки певцов в украинских шоу - Например, она отлично показала себя в Х-Факторе.

Голос Країни 10 сезон: Настя Каменских присоединится к Потапу / 1+1

"Самое главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант. И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда - уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели", - комментирует свое участие в шоу Настя.

В свою очередь, главный продюсер Голоса-10 и руководитель управления производства крупных развлекательных шоу Владимир Завадюк обещает невероятные сюрпризы в юбилейном 10 сезоне шоу.

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Настя Каменских стала тренером голос Країни 2020 смотреть онлайн видео:

Ранее стало известно, что тренером 10 сезона Голос Країни станет Дима Монатик.