Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер

Андрей Эйдер и Марина свадьба / 1+1

Освобожденный из российского плена в сентябре 2019 моряк Андрей Эйдер женился на своей избраннице Марине в канун Нового года 2020.

Двадцатилетний жених и 17-летняя невеста стали мужем и женой на глазах у миллионов украинцев, ведь пара обручилась в прямом эфире ТСН прямо на Софийской площади в центре Киева.

История любви молодой пары растрогала всех украинцев. Андрей Эйдер с невестой познакомились еще подростками - на детской площадке. Потом парень закончил морской лицей и пошел море. Пока любимая девушка ждала его на суше, катер Бердянск в Керченском проливе обстреляли русские, а раненый Андрей попал в плен. Марина же продолжала ждать его около десяти месяцев.

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За несколько дней до обмена Андрей попросил отца купить кольцо - планировал прямо в аэропорту сделать любимой предложение. Но не все пошло по плану. В аэропорту Марины не было, она находилась в дороге. Андрея тем временем положили в военный госпиталь. Она приехала только ночью и сразу в госпиталь. Уже на следующий день Андрей сделал Марине предложение.

Андрей Эйдер и Марина свадьба в Новый год / 1+1

Эти девушка и парень - пережили испытания пленом, потому что верили, ждали и берегли свои чувства. Следующим шагом стала свадьба. ТСН сделала подарок молодоженам и взяла на себя организацию и расходы на празднование.

Для важнейшего дня своей жизни Марина выбрала пышное белое платье с вышивкой и традиционную длинную фату, а Андрей одел элегантный синий костюм. Церемония началась прямо в центре Киева возле главной елки страны - невеста прошлась по красной дорожке и поднялась на сцену, где ее ждал улыбающийся жених, ведущая ТСН Лидия Таран и ведущая церемонии. На глазах у миллионов украинцев пара дала друг другу обещание любить, быть рядом, поддерживать и беречь брак. Затем Андрей и Марина произнесли свои заветным "да" и обменялись кольцами - символом любви и верности.

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"Я вас поздравляю, отныне вы семья, одно целое. Супруги. Берегите друг друга, любите, цените каждый день и каждое мгновение, проведенное вместе! Ведь теперь для вас нет никаких "я и ты ", а одно значительно больше - "мы". Пронесите ваши пылкие чувства через всю вашу супружескую жизнь! Будьте бесконечно счастливыми!", - завершает церемонию ведущая, после чего невеста по традиции бросила свадебный букет со сцены прямо на площадь, где собралось более 100 тысяч человек.

Андрей Эйдер и Марина свадьба / 1+1

Свадьба Андрей Эйдера на Новый год ТСН за 31 декабря 2019 года полная версия смотреть онлайн:

Планы на дальнейшую супружескую жизнь у влюбленной пары грандиозные: достичь успехов в карьере, купить машину и родить детей.