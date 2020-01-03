Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер

Освобожденный моряк Андрей Эйдер прошел торжественное бракосочетание со своей избранницей Мариной на Новый год 2019
Освобожденный из российского плена в сентябре 2019 моряк Андрей Эйдер женился на своей избраннице Марине в канун Нового года 2020.
Двадцатилетний жених и 17-летняя невеста стали мужем и женой на глазах у миллионов украинцев, ведь пара обручилась в прямом эфире ТСН прямо на Софийской площади в центре Киева.
История любви молодой пары растрогала всех украинцев. Андрей Эйдер с невестой познакомились еще подростками - на детской площадке. Потом парень закончил морской лицей и пошел море. Пока любимая девушка ждала его на суше, катер Бердянск в Керченском проливе обстреляли русские, а раненый Андрей попал в плен. Марина же продолжала ждать его около десяти месяцев.
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За несколько дней до обмена Андрей попросил отца купить кольцо - планировал прямо в аэропорту сделать любимой предложение. Но не все пошло по плану. В аэропорту Марины не было, она находилась в дороге. Андрея тем временем положили в военный госпиталь. Она приехала только ночью и сразу в госпиталь. Уже на следующий день Андрей сделал Марине предложение.
Эти девушка и парень - пережили испытания пленом, потому что верили, ждали и берегли свои чувства. Следующим шагом стала свадьба. ТСН сделала подарок молодоженам и взяла на себя организацию и расходы на празднование.
Для важнейшего дня своей жизни Марина выбрала пышное белое платье с вышивкой и традиционную длинную фату, а Андрей одел элегантный синий костюм. Церемония началась прямо в центре Киева возле главной елки страны - невеста прошлась по красной дорожке и поднялась на сцену, где ее ждал улыбающийся жених, ведущая ТСН Лидия Таран и ведущая церемонии. На глазах у миллионов украинцев пара дала друг другу обещание любить, быть рядом, поддерживать и беречь брак. Затем Андрей и Марина произнесли свои заветным "да" и обменялись кольцами - символом любви и верности.
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"Я вас поздравляю, отныне вы семья, одно целое. Супруги. Берегите друг друга, любите, цените каждый день и каждое мгновение, проведенное вместе! Ведь теперь для вас нет никаких "я и ты ", а одно значительно больше - "мы". Пронесите ваши пылкие чувства через всю вашу супружескую жизнь! Будьте бесконечно счастливыми!", - завершает церемонию ведущая, после чего невеста по традиции бросила свадебный букет со сцены прямо на площадь, где собралось более 100 тысяч человек.
Свадьба Андрей Эйдера на Новый год ТСН за 31 декабря 2019 года полная версия смотреть онлайн:
Планы на дальнейшую супружескую жизнь у влюбленной пары грандиозные: достичь успехов в карьере, купить машину и родить детей.