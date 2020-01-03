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Камерон Диас впервые стала мамой: назвали имя и пол ребенка

3 января 2020, 21:02

Американская актриса Камерон Диас родила 3 января. Рождение первенца Камерон Диас уже успели назвать "неожиданным дитям" в американских СМИ.

Камерон Диас родила
Камерон Диас родила в 47 лет / screenshot

Знаменитая американская актриса Камерон Диас в 47 лет впервые стала мамой - она благополучно родила дочку, которую назвала Раддикс Мэдден.

Впервые о родах Камэрон Диас нарписало издание Daily Mail, которое и раскрыло имя девочки.

Потом в сети появился пост Камерон Диас в Instagram с обращением к поклонникам.

Она написала, что теперь ее семья с 40-летним Бенджи Мэдденом стала полной.

"С Новым годом от Мэдденс! Мы так счастливы, счастливы и благодарны за то, что стали этим новым десятилетием, объявляя о рождении нашей дочери Раддикс Мэдден", - пишет Кэмерон в обращении к поклонникам.

Кроме того, Камерон предупредила, что они не намерены публиковать фото и выставлять напоказ их семейную суету с новорожденной доченькой.

"Хотя мы очень рады поделиться этой новостью, мы также чувствуем сильный инстинкт, чтобы защитить частную жизнь нашего малыша. Так что мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая !!", - пишет Камерон.

"От нашей семьи до всех ваших, мы посылаем нашу любовь и наилучшие пожелания счастливого Нового года и счастливого нового десятилетия. С уважением, Кэмерон и Бенджи ", - пожелала пара.

Ранее в сети бурно обсуждали свадьбу на Новый год освобожденного моряка Андрея Эйдера.

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