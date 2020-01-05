"Помочь лечиться": Борисова озаботилась "алкоголизмом" Волочковой

Дана Борисова решила, что Анастасии Волочковой нужна помощь в лечении алкоголизма.
43-летней скандальной российской светской львице и экс-балерине Анастасии Волочковой срочно требуется помощь - в лечении в зависимости от алкоголизма.
Соответствующее мнение высказала на своей странице в социальной сети Instagram телеведущая Дана Борисова (ранее также страдавшая от разного рода пагубных зависимостей)
"Дана, как думаете, Волочковой в этом плане [лечения от алкоголизма - Главред] помощь нужна?" — спросила у Борисовой одна из подписчиц. "Да", — лаконична ответила та.
Напомним, ранее Дана Борисова признавалась в том, что после того, как она избавилась от наркозависимости, то некоторое время страдала от сексологизма.