"Помочь лечиться": Борисова озаботилась "алкоголизмом" Волочковой

Борисова / instagram.com/danaborisova_official

43-летней скандальной российской светской львице и экс-балерине Анастасии Волочковой срочно требуется помощь - в лечении в зависимости от алкоголизма.

Соответствующее мнение высказала на своей странице в социальной сети Instagram телеведущая Дана Борисова (ранее также страдавшая от разного рода пагубных зависимостей)

"Дана, как думаете, Волочковой в этом плане [лечения от алкоголизма - Главред] помощь нужна?" — спросила у Борисовой одна из подписчиц. "Да", — лаконична ответила та.

Напомним, ранее Дана Борисова признавалась в том, что после того, как она избавилась от наркозависимости, то некоторое время страдала от сексологизма.

