Неожиданно сгорела звукозаписывающая студия Oxxxymiron и Гуфа

Сгорела студия SuperFly Records / 1zoom.ru

Российская студия звукозаписи, которая находилась в Питере, но работала также с европейскими представителями, неожиданно сгорела после сильного пожара, который нанес большие убытки.

Сгорела квартирная студия SuperFly Records, в которой в разное время записывались Оксимирон, Гуф, Смоки Мо и другие известные исполнители, сообщается на официальной странице студии.

Ущерб после пожара оценивают приблизительно в 500 000 рублей.

Владелес студии Андрей Ясеновский объявил сбор средств на странице SuperFly Records во ВКонтакте.

Оказывается, пожар произошел в районе Нового года - 1-2 января.

На данный момент для восстановления студии собрали около 12 000 рублей.

Напомним, в Новый год Oxxxymiron тонко обстебал путинский режим.