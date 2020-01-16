Дом 2 убивает: во время съемок умер участник Дом-2

Дом-2: причины смерти участника шоу / скриншот

Во время съемок нового выпуска Дом-2 умер член съемочной группы канала, пишет 5 канал со ссылкой на свои источники.

Один из операторов популярного телевизионного проекта Дом-2 Владимир Даниловский умер прямо на съемочной площадке еще до приезда "скорой помощи".

Мужчина умер от сердечного приступа в 36 лет.

Даниловский работал над съемками шоу в течение пяти лет. Причины его ухода из жизни пока точно не известны, проводится расследование и вскрытие. Он почувствовал себя плохо, когда снимал участников шоу.

Мужчине вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Ране в сети обсуждали ведущую, которая заменит Олю Бузову на Дом-2