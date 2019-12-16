Бузова уходит из Дом-2: кто ее заменит - горячие фото

Оля Бузова покидает реалити шоу, которое дало ей главный толчок в нынешней карьеры, и пока фанаты прощаются с ней, для Дом-2 нашли новую ведущую.
Певица Оля Бузова, которая выполняла важную функцию ведущей реалии Дом-2, уходит со своей должности, а вместо нее на шоу будет работать актриса и ведущая Яна Кошкина, пишет издание 7day.
Кто такая Яна Кошкина, что известно о ее карьере, и какие интимные фото она публикует в сети - читайте на Главреде.
Оля Бузова якобы жаловалась, что работа ведущей Дом-2 отнимает очень много сил и времени, поэтому она решилась покинуть шоу.
Новой ведущей Дома-2 станет Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Мартиросяном.
Кто такая Яна Кошкина: биография
Яна Кошкина родила 4 апреля 1990 года, получила образование актрисы в Российском государственном институте сценических искусств, который закончила в 2011 году. За время начала карьеры успела сыграть около 40-ка разных ролей в кино и сериалах.
Кошкина с детства интересовалась и занималась спортом с 4 лет, даже планировал поступать в спортивную академию, но в итоге выбрала актерское искусство.
Девушка постоянно посещает все светские мероприятия, но официально объявляет, что у нее нет ни с кем постоянных отношений.
Ранее ей приписывали роман с Игорем Крытым, в 2016 году - с Гариком Мартиросяном. Поначалу Яну Кошкину это забавляло, но потом она сделала официальное заявление, что между ними ничего нет.
Девушка занимается художественной гимнастикой, и любит свое тело, которое регулярно демонстрирует в сети в обнаженном виде.
Яна Кошкина: фильмография
- Улицы разбитых фонарей 11
- Интерны
- Проснемся вместе
- Лесник
- Три звезды
- Умник
- Второй шанс
- ЧОП
- Телохранитель
- Учителя
- Любовь с ограничениями
- Мамочки
- Одноклассницы
- Одноклассницы: Новый поворот
- Жара
Ранее Бузова высказалась о своем участии в проекте План Б, после которого, по слухам, она начала встречаться с Давой.