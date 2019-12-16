Бузова уходит из Дом-2: кто ее заменит - горячие фото

Оля Бузова уходит из Дом-2 / Instagram

Певица Оля Бузова, которая выполняла важную функцию ведущей реалии Дом-2, уходит со своей должности, а вместо нее на шоу будет работать актриса и ведущая Яна Кошкина, пишет издание 7day.

Кто такая Яна Кошкина, что известно о ее карьере, и какие интимные фото она публикует в сети - читайте на Главреде.

Оля Бузова якобы жаловалась, что работа ведущей Дом-2 отнимает очень много сил и времени, поэтому она решилась покинуть шоу.

Новой ведущей Дома-2 станет Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Мартиросяном.

Кто такая Яна Кошкина: биография

Яна Кошкина родила 4 апреля 1990 года, получила образование актрисы в Российском государственном институте сценических искусств, который закончила в 2011 году. За время начала карьеры успела сыграть около 40-ка разных ролей в кино и сериалах.

Кошкина с детства интересовалась и занималась спортом с 4 лет, даже планировал поступать в спортивную академию, но в итоге выбрала актерское искусство.

Девушка постоянно посещает все светские мероприятия, но официально объявляет, что у нее нет ни с кем постоянных отношений.

Ранее ей приписывали роман с Игорем Крытым, в 2016 году - с Гариком Мартиросяном. Поначалу Яну Кошкину это забавляло, но потом она сделала официальное заявление, что между ними ничего нет.

Девушка занимается художественной гимнастикой, и любит свое тело, которое регулярно демонстрирует в сети в обнаженном виде.

Яна Кошкина: фильмография

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Лесник

Три звезды

Умник

Второй шанс

ЧОП

Телохранитель

Учителя

Любовь с ограничениями

Мамочки

Одноклассницы

Одноклассницы: Новый поворот

Жара

Ранее Бузова высказалась о своем участии в проекте План Б, после которого, по слухам, она начала встречаться с Давой.