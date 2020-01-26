Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 26-01-2020: слепые прослушивания

Голос Країни 10 сезон 2 выпуск 26-01-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Второй выпуск вышел в 21:00 26 января. Во втором выпуске на слепые прослушивания снова пришла знакомая тренерам звезда, которая хотела попытать счастья на шоу.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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Во втором выпуске шоу Голос Країни 2020 на сцене споет звезда популярной комедии прошлого года Папик - Дарья Петрожицкая. Накануне выпуска она спела вживую в студии Сніданка и рассказала, к кому из тренеров хотела бы попасть в команду.

По сюжету Папика героиня Петрожицкой Лиза пошла на шоу Пой, ​​подобного проекта Голос Країни.

Девушка давно мечтала попасть на сцену Голосу. На сцену актриса выйдет с той же песней, которую исполняла в сериале. Но удастся ли ей повторить триумфальное выступление в реальной жизни, мы узнаем в скором времени.

Петрожицкая призналась, что уже почти год она поет на бэк-вокале в любительской группе Дичка, и мечтает попасть в команду Тины Кароль или Monatik.

На проект пришли и другие яркие таланты. 51-летний канадец Алекс Фисяк, который родился в семье украинских эмигрантов, посетил Украину, чтобы показать зрителям, что истинная любовь к родным землям является его неотъемлемой частью, и он с гордостью будет прославлять украинские песни.Читайте такжеГолос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде

Тракторист из Херсона не мог найти поддержку от односельчан в его увлечении петь, поэтому решил показать свой голос всей стране, чтобы доказать, что парни из сел тоже могут покорить большую сцену. Арина Азарова из Одессы искусно аккомпанирует себе на арфе. Девушка всегда мечтала подать классический инструмент в современном стиле, поэтому верит, что на Голосі країнb ей это удастся. Домохозяйку Тамару Балюк прийти на проект вдохновила Виктория Ягич, которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала и покорила силой голоса всю страну. Женщина также верит, что современная мама может совмещать воспитание двух детей и ведения хозяйства с любимым делом. После ежедневных обязанностей по дому, она бежит на репетиции со своим бэндом Тoma & friends и мечтает о карьере певицы на большой сцене.

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Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.