"Пели или пили?": Панин высказался об Украине и 1+1

Алексей Панин / Instagram

Российский актер Алексей Панин решил вспомнить о съемках на телеканале 1+1 в Украине почти 10 лет назад.

Панин написал туманный пост об Украине в своем Instagram.

""Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю:Чому я не сокіл, чому не літаю?Чому мені, Боже, ти крила не дав?Я б землю покинув і в небо злітав..." #стихи #песни #литература Вот с таким выражением лица начиналось каждое утро в Киеве на проект "Зирка + Зирка". Что мы делали больше, пели или пили, уже не понятно", - пишет Панин.

При этом он добавил массу тегов на российских звезд, в том числе на Александра Буйнова, который отличился антиукраинской позицией с 2014 года.

Поклонники Панина неожиданно обеспокоились.

"Леша, а ты собираешься куда-то переезжать или я что-то не так поняла из предыдущих постов?", - пишут ему в комментариях.

Панин на это ответил утвердительно.

Ранее Алексей Панин показал пенис пенис на пляже и сравнил себя с Богом.