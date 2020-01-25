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Любитель анальных утех Алексей Панин показал пенис, и сравнил себя с Богом

25 января 2020, 05:45

Российский фрик и любитель анального фистинга Алексей Панин сошел с ума и сравнивает себя с Богом.

Алексей Панин
Алексей Панин / Instagram

Актер Алексей Панин заставил сомневаться в своей трезвости, когда опубликовал голое фото с себя, и толкнул речь проповедника, не забыв сравнить себя с Богом.

Экспер в принятии ног в анус Алексей Панин выставил голое фото в Instagram, и сравнил себя Богом.

"На этой фотографии нет ничего лишнего. Тут все так, как было изначально сотворено Богом. На этой фотографии и есть Бог.

Бог - это Вселенная, а каждый из нас является частью этой вселенной. Каждый из нас и есть Бог. Забудьте Все то, о чем вам говорят в церкви. Выбросите из головы все эти библейские сказки. Единственный грех - это причинять людям зло, и выплескивать в пространство негатив. Живите, радуйтесь жизни и любите! Жизнь - это любовь!", - пишет Панин.

На фото голый Панин, продемонстрировав кусочек полового органа, сидит на скале на пляже у моря, и довольно улыбается.

Поклонники Панина не заметили подвоха, который выглядывал из-за ноги, и начали писать хвалебные комментарии, во всем соглашаясь с Паниным. Когда же появились первые негативные комментарии, Алексей удалил фото. Еще есть вариант, что фото заблокировали по жалобе кого-то, кто заметил нарушение правил Instagram.

"Боря Моисеев, наверное", так же думал", - успели написать Панину в комментариях.

Ранее Панин вызвал гнев пользователей сети фото с тремя голыми девушками. Любителя собак и кулаков в своем анусе Панина заподозрили в постановочном фото.

До этого Панин напугал профессионального проктолога видео своего анального секса.

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