"Я - это не я, Володя - не Володя": дуэт Кролики пожаловался на фейк с их гастролями в Крыму

Кролики хотят снова выступать в Украине / Фото: пресс-служба Кроликов

Известные украинские юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, которые выступают с дуэтом Кролики, заявили, что кто-то умышленно распространил фейк о якобы их гастролях в аннексированному Крыму, что повлекло запрет на въезд в Украину.

В интервью телеканалу Украина Кролики заявили, что не посещали полуостров с 2013 года и никогда не поддерживали аннексию.

"В обвинениях в наш адрес нет практически ни слова правды. Мы никогда не жили в России. Мы никогда не работали в Крыму: ни частные мероприятия, ни концерты с того момента, как стало это делать нельзя. Мы никогда не поддерживали оккупацию Крыма", — высказался Владимир Моисеенко.

По словам артистов, на видео якобы их выступления в Крыму видно, что на сцене выступают совершенно другие люди. Также они отрицают обвинения в сотрудничестве с певцом и депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном, утверждая, что не получали наград из его рук.

"Мы действительно с 2013 года ни одного концерта, ни одного выступления там не дали. И даже не отдыхали там. Но кто-то как-то для чего-то снял "Ленин. Партия. Комсомол". Действительно, я когда сначала увидел "Неужели это я? Когда это могло быть?" А потом, когда приблизил, там было ясно, что я – это не я, Володя – это не Володя. И они хотя бы готовились к этому вранью. Они написали, что мы якобы давали грамоты от Иосифа Кобзона. Ну хотя бы календарь посмотрите: он умер в августе 2018 года, а это было уже в октябре. Ну, какие грамоты от Кобзона? Это, во-первых. А во-вторых, нас там не было. Это чистый фейк", — уверяет Данилец.

Кролики не понимают, почему в Украине отменили их концерты в тот момент, когда были проданы уже почти все билеты. Артисты обвинили СМИ в распространении о них недостоверной и заведомо ложной информации.

"Люди с потолка взяли: а давай напишем это? Мало того, отменяются концерты и пишут "залы не проданы", но много билетов было продано. Фастов весь продан и т.д. Пришли люди и сказали: "Отменить все!" А почему отменять? За что? Живем в Украине, платим налоги, наши дети, родители, друзья. Почему мы не имеем права выступать в Украине? Что-то кто-то придумал и все должны страдать? Приходят три человека, и 600, 700 или 1000 не имею права смотреть своих любимых артистов, которые ничего плохо об Украине не сказали и не сделали? Которые прославляют Украину… Когда это все закончится?" — интересуется юморист.

Напомним, украинским юмористам Владимиру Мойсеенко и Владимиру Данильцу советовали не приезжать больше в Украину, поскольку они приняли участие в российском Голубом огоньке, который транслировал в новогоднюю ночь телеканал Россия 1.

Как ранее сообщалось, в апреле Кролики впервые за последние пять лет выступили с концертом в Украине. Артисты уверяют, что не делали ничего предосудительного и сожалеют, что украинцы их называли сепаратистами.