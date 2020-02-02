Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-02-2020: слепые прослушивания

Юбилейный 10 сезон Голос Країни 2020 уже можно смотреть онлайн. Что было в третьем выпуске 02-02-2020 и кого выбрали судьи себе в команды - читайте на Главреде.
Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. Третий выпуск вышел в 21:00 2 февраля. Во третьем выпуске на слепые прослушивания снова пришла знакомая тренерам звезда, а иностранец спел на украинском языке неожиданно лучше, чем большинство украинских исполнителей.
На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.
Что было в третьем выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.
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В третьем выпуске Голоса Країни 2020 на сцену выйдут сразу несколько иностранцев, а также счастья получить награду попытает когда-то известный исполнитель, который нынче перешел на более простую карьеру преподавателя.
Евгений Анишко, который пел в известном, в начале двухтысячных, бойз-бэнде 4 Короля теперь преподает в школе Глиера, и решил почувствовать, как оно было 20 лет назад на сцене.
На сцену вышла 28-летняя Ульяна Малыняк, которая живет в Лос-Анджелесе. Может, кто не в курсе - это жена знаменитого репера Вова зі Львова.
Сюй Чуань Юн, который приехал в Киев из Китая так исполнил Не твоя війна Вакарчука, что не смог оставить бесстрастными всех судей.Читайте такжеГолос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде
16-летний Виталий Окс со Львова решил публично поддержать всех, кто страдает из-за буллинга. Он с 3 лет занимается музыкой, и, мягко говоря, не все сверстники его понимают в этом. на сцене он решил спеть Billie Eilish Lovely.
Кроме таксиста из Алма Аты, 28-летняя Индира Едильбаева выступила с песней Мелодія группы The Hardkiss, только вот, решили ль судьи взять на проект еще одну гостью из Казахстана - можно увидеть только в прямом эфире Голоса
Голос країни 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 02-02-2020:
Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.