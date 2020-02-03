Леди Гага официально вывела в свет своего парня - кто он

Леди Гага / Instagram

Леди Гага показала своего парня Майкла Полански на Кубке Супербоул, куда они пришли вместе под ручку. В сеть слили фото, на котором они заходят на территорию стадиона, и идут на свои места.

Леди Гага под ручку вывела в свет Майкла Полански - своего парня, филантопа, миллионера, вледельца Parker Group, расположенного в Сан-Франциско, который также возглавляет Институт иммунотерапии рака.

Пока Брэдли Купер нервно кусает локти в сторонке, счастливая Леди Гага выгуляла полупрозрачное платье и своего бойфренда, который предпочел спортивный костюм.

Полански в свое время учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики и является прекрасным аналитиком. Это тот случай, когда пошел работать по специальности, и не пожалел.

Леди Гага и Майкл Полански / Instagram

Леди Гага и Майкл Полански / Instagram

Леди Гага и Майкл Полански / Instagram

По слухам Леди Гага познакомилась с "сыном маминой подруги" Майком Полански на благотворительном вечере в декабре 2019, и все так быстро закрутилось, что через 2 месяца, девушка вместо официально комментария об отношениях, просто предьявила своего мужчину обществу.

Напомним, что Джей Ло устроила откровенные танцы со сверканием промежностью на выступлении в честь Кубка Супербоула.