Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 05-02-2020

Мир наизнанку 2020 2 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Новый 2 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. Во выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжили раскрывать тайны монастыря Шаолинь и самых странных и даже болезненных на вид его практик.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 1 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Во втором выпуске Мира Наизнанку 2020 Дима Комаров показал, как ему жилось те пару дней в монастыре Шаолинь.

Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020

Диму Комарова пустили на службу, которая проводится в монастыре в 5 часов утра, но потом Диме поручили его обязанности. Каждый послушник исполняет черновую работу, и именно ею занялся Комаров.

Кроме того, Дима Комаров показал тренировки монахов - он попросился к боевым монахам, и попытался повторить их тренировки. Естественно, что в таком серьезном месте, как Шаолинь, он не стал шутить и нарываться, как в школах вокруг него.

Мир наизнанку 2020 - что было во 2 выпуске Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

После этого Дима Комаров даже наблюдал необычную практику - как монахи направляют свою Ци. Это всегда таинственно, необычно и необъяснимо. Но такие специалисты даже показывали, как выдерживали удар бревном в промежность без любых последствий.

Дима Комаров также начал ознакомление с китайской кухней, как ее знают только на родине.

Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск Китай смотреть онлайн 05-02-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.