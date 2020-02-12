"Лучше, чем Медведев": видео с танцующим Зеленским вызвало ажиотаж в сети

Видео с танцующим Зеленским вызвало ажиотаж в сети / УНИАН

Видео, на котором нынешний президент Владимир Зеленский танцует в клубе со своей женой, стало набирать лютую популярность после того, как им поделилась в TikTok пользователь leona.lena.

Количество лайков у видео уже перевалило за 50 тысяч. И это при том, что разместившая ролик девушка честно призналась: снят забавный танец Зеленского еще до избрания того на пост главы государства.

На видео Зеленский одет по-простому – в черную футболку и джинсы. Он забавно двигается и не стесняется отрываться. Рядом с ним можно заметить и его жену Елену.

Читайте такжеГончарук засветился на компрометирующих видеоРолик уже успели перезалить и на YouTube. Пользователи отметили, что Зеленский "лучше, чем Медведев (бывший премьер России, нынешний замглавы Совбеза РФ – ред.)".

"И что такого? Он тогда ещё не был президентом. Да и какая разница? Что, президенту танцевать нельзя?!" – пишут люди.

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