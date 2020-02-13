Как сделать предложение и получить ответ "Да" - мастер-класс от актеров Квартала

Катерина и Владимир Мартынец / Квартал 95

Многие планируют делать предложение в Днь святого Валентина, некоторые планировали это давно, а кто-то принял решение намного быстрее. Для всех, кому интересно, как сделать предложение и получить ответ "Да", публикуем захватывающие ответы актеров Квартала 95, которые свою личную жизнь устраивали не без юмора.

Актеры Вечернего Квартала придержали истории о том, как сами делали предложения своим половинкам для Дня святого Валентина.

Как давно говорил Евгений Кошевой - в его личной жизни все было очень размерено, но это не касалось только брака. Предложение Евгений решил сделать в самый неожиданный момент, когда у его возлюбленной не было времени отказать.

Как сделать предложение и получить ответ "Да" - Евгений Кошевой / Квартал 95

"Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я – достаточно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: "Давай поженимся". А Ксюша взяла и сразу ответила: "А давай". Но, по правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было", - Рассказал Кошевой.

У Юрия Ткача была длинная история знакомства и любви, но замуж любимую он решил звать тоже в самый уязвимый для нее момент - во время просмотра мелодрамы с чаечком на диване.

"Первый раз свою будущую жену я увидел на юбилее своего папы. Потом мы не пересекались четыре года, и вот спустя это время я снова встретил Вику уже на концерте коллектива моей мамы. Я сразу ее вспомнил и наша 4-летняя симпатия возникла с новой силой. Я сразу понял, что это ТО САМОЕ чувство. Предложение я сделал уже через год. В наиболее "неожиданный момент" – дома, когда Вика смотрела фильм, сидя на диване и попивая чай. И кстати, Вика сразу ответила "да"", - признался Юрий

Как сделать предложение и получить ответ "Да" Степан и Наталья Казанины / Квартал 95

Степан Казанин делал предложение в 18, и довольны были все, кроме его родителей, которые пытались отговорить Степу от поспшного решения.

"Предложение делал скромно: накопил на бутылку шампанского, пригласил себе в гости и сказал Наташе в глаза все, что я думаю. Гораздо интереснее было, когда мы сообщили нашим родителям о принятом решении. С родителями Наташи как-то все спокойно прошло, а мои пытались даже нас отговорить – все-таки 1-й курс, мне 18 лет, Наташе еще меньше. Но, слава богу, у них ничего не получилось", - обнадеживающее вспомнил Казанин.

Владимир Мартынец признался, что предложение у него было не очень предложением - они с супругой решили, что пора уже, наконец узаконить свои отношения.

"Несмотря на то, что с моей будущей женой Катей я учился в одной школе, я обратил на нее внимание уже после окончания университета. Встретились мы на каком-то празднике, где оказались в одной компании. После этого мы начали общаться, и я пригласил ее на свидание на наш стадион "Диброва", который находится в Царичанке. Что уже, само по себе, очень символично. А предложение я сделал спустя три года совместного проживания. Никакого романтизма. Просто мы вместе пришли к тому, что хотим узаконить наши отношения", - вспомни он.

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