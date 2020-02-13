Отбор на Евровидерние 2020: как голосовать за участников

Нацотбор на Евровидение 2020 / СТБ

Голосование на Отборе Евровидения 2020 не отличается от процедуры в 2019 году. Чтобы не допустить ошибки, представляем инструкцию, как голосовать на Отборе Евровидение 2020.

Чтобы проголосовать на Втором полуфинале Отбора на Евровидения 2020, нужно точно знать номер своего участника.

Каждый может проголосовать на Отборе с одного номера телефона только один раз. Голосовать модно смс или через сайт или приложение Телепортал.

Инструкция как голосовать в Телепортале на Отботе Евровидения 2020

Авторизироваться в приложении Телепортал с помощью одной из соц. сетей.

Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)

зайти в раздел Голосование

Проголосовать

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!

В разделе Голосование модно отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют через Телепортал будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира.

Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз, но это не значит что нельзя голосовать всей семьей.

Напомним, второй полуфинал пройдет 15 февраля в 18-00 на СТБ и UA:Перший.

В первом полуфинале победили Jerry Heil, Go-A, Krutь,